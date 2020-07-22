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Чем заменить белую футболку этим летом: пять модных идей

Этим летом создавайте оригинальные и стильные образы

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Чем заменить белую футболку этим летом: пять модных идей

Белая футболка - незаменимый элемент женского гардероба, ведь эта вещь универсальная и отлично сочетается с любой одеждой. Но этим летом модницы стараются отходить от классики и ищут оригинальные идеи для создания образа. Издание Cosmopolitan рассказало, чем в этом сезоне можно заменить белую футболку.

Майка в рубчик

Эта майка сейчас на пике популярности, ведь она удобная, практичная, а благодаря высокой горловине и фактурным полоскам еще и визуально стройнит. Майку в рубчик рекомендуется носить вместе с прямыми джинсами и широкими брюками или юбками-миди.

ASOS DESIGN


Кроп-топ 

Отличный вариант для жаркой погоды. Кроп-топы лучше всего сочетаются с брюками и юбками с высокой посадкой, ведь благодаря такому решению фигура выглядит стройнее. Дополнить образ можно стильными босоножками на каблуке и аксессуарами.

Topshop


Поло

В этом сезоне поло вполне могут заменить белые футболки. Они смотрятся стильно и лаконично. Сочетать этот элемент одежды можно с обычными джинсами, классическими брюками или вечерней юбкой. 

Lacoste


Топ на тонких бретелях

Оригинальный и стильный топ помогает визуально удлинить шею, подчеркнуть плечи и сделать образ более изящным и элегантным. Такая вещь будет отлично смотреться вместе с юбками, брюками или шортами. 

ASOS DESIGN


Бралетт

Для создания более откровенного образа модницам советуют обзавестись стильным бралеттом. Носить его лучше всего с одеждой в мужском стиле — строгие костюмы свободного кроя, джинсы-бойфренды и оверсайз пиджак.

Stradivarius


Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем носить белую футболку, чтобы выглядеть стильно.


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