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Главная Новости Досуг стиль и красота Целлюлиту - отбой: три правила для гладкой кожи
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Целлюлиту - отбой: три правила для гладкой кожи

Эти правила помогают поддерживать фигуру в тонусе

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Целлюлиту - отбой: три правила для гладкой кожи

Целлюлит - главный враг красивой женской фигуры. Чтобы от него избавиться или предотвратить его появление следует придерживаться нескольких правилах. А что именно нужно делать рассказало издание Harpersbazaar.

Правило №1: правильный и крепкий сон

Для того, чтобы быть в хорошей физической форме, важно нормализовать свой график сна. Помните о том, что полноценный ночной отдых должен быть не менее 7-8 часов, тогда и организм будет правильно функционировать и кожа будет иметь здоровый вид. Очевидное на поверхности: когда вы высыпаетесь, вам не нужно компенсировать отсутствие энергии с помощью еды (сладкой и углеводной) на протяжении дня. 

Правило №2: водный баланс

Всегда следите за своим водным балансом в организме, особенно в жаркую погоду. Ежедневно выпивайте около 1,5-2 литров воды, ведь она ускоряет обменные процессы, а это позволяет быстрее расщеплять жиры и не позволяет им откладываться в "проблемных" местах.

Правило №3: физические нагрузки

Пожалуй, это правило знакомо всем. Если хотите быть обладательницей стройной фигуры, тогда без физических тренировок не обойтись. Без спорта сложно избавиться от целлюлита, даже, если вы будете придерживаться определенной диеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут вызвать целлюлит.


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