Блонд, который покорил Coachella: главный тренд сезона

На фестивале Coachella, который ежегодно собирает звезд мирового уровня и миллионы поклонников, Лана Дель Рей вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз благодаря своему новому цвету волос — "пустынному блонду". Этот оттенок, который напоминает цвет пустынного песка, уже прочно вошел в список главных трендов летнего сезона 2024 года.

Пустынный блонд - в чем особенность трендового цвета волос

Певица, ранее известная своими темными, шоколадными оттенками волос, предстала перед публикой в совершенно новом образе. По словам ее колористки, Трейси Каннингем, идея смены имиджа принадлежит самой Лане. "Она выбрала этот светлый оттенок, чтобы добавить в свой образ нотки теплоты и естественности, которые идеально сочетаются с летним временем года", — комментирует Каннингем.

Стилисты и эксперты модной индустрии уже называют "пустынный блонд" откровением сезона. Этот цвет является уникальным сочетанием медовых и пшеничных оттенков и отличается от классического блонда тем, что он имеет более насыщенный и глубокий тон. "Этот оттенок станет идеальным выбором для тех, кто хочет добавить в свой образ нотки свежести и новизны, сохраняя при этом естественность", — отмечает известный стилист в области красоты Джейсон Ли.

Процесс достижения "пустынного блонда" требует тщательного подхода и времени, так как необходимо учитывать индивидуальные особенности волос каждого клиента. Как говорит Каннингем, для перехода от темных тонов к такому светлому, как "пустынный блонд", потребуется не только мастерство колориста, но и время, чтобы волосы адаптировались и не пострадали.

Между тем, не только Лана Дель Рей выбрала этот оттенок для своего нового образа. Звезды такого масштаба, как Бейонсе, также экспериментируют с подобными цветовыми решениями, что делает "пустынный блонд" еще более популярным и востребованным среди широкой публики.

Таким образом, "пустынный блонд" не просто новый цвет волос — это целая философия, которая отражает стремление к естественности и уникальности. Этот тренд уже начал набирать популярность среди знаменитостей и, по всей видимости, будет только расширять свое влияние, завоевывая сердца не только звезд, но и миллионов поклонников по всему миру.