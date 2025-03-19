Блогерша попросила мужа сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата (ВИДЕО)

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Slava Kot
Социальные сети взорвались обсуждением после видео блоггерши Софи Кларк, показавшей своего мужа до и после радикального изменения имиджа. Ее любимый, известный своей грубой внешностью – длинными волосами и густой бородой – решил впервые за многие годы побриться. Результат оказался настолько неожиданным, что даже сама Софи призналась, что не ожидала такого.
Блогерша попросила своего мужа сбрить бороду
В видео, которое быстро стало вирусным, сначала показано мужчину Софи во время тренировки в спортзале – в своем привычном образе, с длинными волосами и бородой. Но через мгновение он появляется в дверях совсем другим – гладко выбритым и неузнаваемым.
Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на неожиданную трансформацию бородатого мужчины, который стал бритым. Видео собрало 44 миллиона просмотров и более 50 тысяч комментариев. Многие просто не могли поверить в то, что видят.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, стоит ли отращивать бороду.
Также "Комментарии" писали о том, что женщины видят в бородатых мужчинах.
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