Блогерша попросила мужа сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата (ВИДЕО)

Социальные сети взорвались обсуждением после видео блоггерши Софи Кларк, показавшей своего мужа до и после радикального изменения имиджа. Ее любимый, известный своей грубой внешностью – длинными волосами и густой бородой – решил впервые за многие годы побриться. Результат оказался настолько неожиданным, что даже сама Софи призналась, что не ожидала такого.

Блогерша попросила своего мужа сбрить бороду

В видео, которое быстро стало вирусным, сначала показано мужчину Софи во время тренировки в спортзале – в своем привычном образе, с длинными волосами и бородой. Но через мгновение он появляется в дверях совсем другим – гладко выбритым и неузнаваемым.

"POV: вы умоляли своего бородатого, длинноволосого мужчину впервые за много лет побриться, и это была самая плохая идея, известная человечеству (я плакала). Как парикмахер мог позволить это сделать?", — написала Софи в подписи к видео.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на неожиданную трансформацию бородатого мужчины, который стал бритым. Видео собрало 44 миллиона просмотров и более 50 тысяч комментариев. Многие просто не могли поверить в то, что видят.

"Это невозможно, это не тот же человек, я отказываюсь в это верить", – пишет один пользователей

"Приклейте ему бороду назад", – шутит другой.

"Он прошел путь от викинга до Кейт Мосс", – оценивает смены один из комментаторов видео.

"Выглядит так, будто ему было 35, а стало снова 18 лет", – добавил другой пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, стоит ли отращивать бороду.

Также "Комментарии" писали о том, что женщины видят в бородатых мужчинах.