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Блогерша попросила мужа сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата (ВИДЕО)

Женщина была шокирована внешностью своего брутального мужа после бритья.

сегодня, 16:55
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Автор:
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Slava Kot

Социальные сети взорвались обсуждением после видео блоггерши Софи Кларк, показавшей своего мужа до и после радикального изменения имиджа. Ее любимый, известный своей грубой внешностью – длинными волосами и густой бородой – решил впервые за многие годы побриться. Результат оказался настолько неожиданным, что даже сама Софи призналась, что не ожидала такого.

Блогерша попросила мужа сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата (ВИДЕО)

Блогерша попросила своего мужа сбрить бороду

В видео, которое быстро стало вирусным, сначала показано мужчину Софи во время тренировки в спортзале – в своем привычном образе, с длинными волосами и бородой. Но через мгновение он появляется в дверях совсем другим – гладко выбритым и неузнаваемым.

"POV: вы умоляли своего бородатого, длинноволосого мужчину впервые за много лет побриться, и это была самая плохая идея, известная человечеству (я плакала). Как парикмахер мог позволить это сделать?", — написала Софи в подписи к видео.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на неожиданную трансформацию бородатого мужчины, который стал бритым. Видео собрало 44 миллиона просмотров и более 50 тысяч комментариев. Многие просто не могли поверить в то, что видят.

"Это невозможно, это не тот же человек, я отказываюсь в это верить", – пишет один пользователей

"Приклейте ему бороду назад", – шутит другой.

"Он прошел путь от викинга до Кейт Мосс", – оценивает смены один из комментаторов видео.

"Выглядит так, будто ему было 35, а стало снова 18 лет", – добавил другой пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, стоит ли отращивать бороду.

Также "Комментарии" писали о том, что женщины видят в бородатых мужчинах.



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Источник: https://www.tiktok.com/@soph_jack_clarke/video/7368625708991597857
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