Звезда индустрии для взрослых назвала три главные ошибки мужчин в постели

Американская порноактриса и модель OnlyFans Аликс Линкс (Alix Lynx) поделилась опытом относительно того, какие ошибки чаще всего совершают мужчины во время секса с женщинами. По ее словам, эти упущения встречаются почти у всех мужчин и существенно влияют на качество близости.

Звезда фильмов для взрослых Аликс Линкс не только зарабатывает колоссальные пятизначные суммы в месяц, но открыто делится своим опытом. На этот раз порноактриса назвала три самые распространенные ошибки, которые мужчины склонны делать в постели.

Первой и наиболее распространенной ошибкой мужчин во время секса Линкс назвала отсутствие достаточной прелюдии. Она объяснила, что многие мужчины слишком спешат, пропуская важные моменты нежности для женщин.

"Пропуск прелюдии — это ошибка номер один, которую делают мужчины в постели. Слишком быстро и сразу бросаются в это. Пропускать поцелуи и просто срывать с себя одежду иногда может быть горячо, но редко. Женщин нужно разогреть. Мужчины пропускают прелюдию, и им нужно осознать, что это имеет огромное значение", — рассказала порноактриса, подчеркнув, что женщинам для секса нужно время.

Второй серьезной проблемой звезда порно считает небрежность в уходе за собой, в частности, личной гигиены и мытья рук. По ее словам, даже мельчайшие детали могут испортить впечатление.

"Упущение за внешним видом и неопрятность – это вторая самая большая ошибка, которую совершают мужчины. Это не очень распространенное явление, но я точно это заметила. Серьезно, чувак, прими душ. Если ты только что вернулся из спортзала, вымой свои яйца", — указывает Линкс.

Третьей распространенной ошибкой мужчин в сексе Линкс назвала нежелание учитывать индивидуальные особенности партнерши во время интима.

"Я считаю, что переход на автопилот и нежелание тратить время на то, чтобы понять, что работает, а что нет, — это огромное "нет". Не стоит просто предполагать, что это сработает, потому что в прошлый раз это сработало. Каждая женщина разная, понимаете? Надо разговаривать и надо общаться", — подытожила порноакторка.

Аликс Линкс подчеркнула, что откровенность, внимание и уважение к партнеру будут ключом к здоровой интимной жизни.

