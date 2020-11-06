kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15388.15

ETH/USD

437.86

LTC/USD

61.76

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг секс Женские тайны: о чем мы думаем во время секса?
commentss НОВОСТИ Все новости

Женские тайны: о чем мы думаем во время секса?

Проведя немалое количество времени в беседах с девушками на «пикантную» тему, стало понятно, что наше подсознание играет с нами злые шутки даже во время любовных утех, заставляя думать совсем о другом.

сегодня, 14:23
Автор:

Седлецкая Татьяна


Женские тайны: о чем мы думаем во время секса?

Фото: ivona.bigmir.net

Когда партнеры давно живут вместе, часть романтики съедается бытом и детьми, вторую же оставшуюся часть мы убиваем в постели своими мыслями. Первую десятку топ-ответов занимают потолки, которые следует перекрасить, заболевшие дети, новые туфли на витрине магазина и срочная необходимость проверить электронную почту. А если мы не думаем об этом – во время акта мы представляем с собой другого человека.

Конечно, многие станут отрицать: "Нет, ни о чем таком я не думаю, полностью отдаюсь процессу, для меня секс – это всегда праздник!" Исследования, проведенные британскими учеными, доказывают обратное – очень маленький процент женщин ни о чем не думают в постели. И причина поистине проста – секс как таковой отсутствует в их жизни. В таком случае остается одно – думать о сексе вместо секса. Очень много и часто.

Психологи утверждают следующее:

"Для  физического и психологического здоровья очень важно уметь расслабляться и не блокировать мозг посторонними мыслями. Во время секса вырабатывается огромное количество гормонов, таких как: эндорфин и серотонин – гормоны радости, адреналин, стимулирующий физическую активность и эмоциональную возбужденность, дофамин – гормон, отвечающий за удовольствие в сексе и финилэтиламин – гормон нежности. Эти гормоны необходимы не только для хорошего настроения, но и важны для всего организма, так как именно они отвечают за степень физического здоровья. Посторонние мысли блокируют выработку гормонов, в результате чего может ощущаться общая вялость, быстрая утомляемость, головная боль".

Причинами этого явления, а точнее, возникновение разного рода мыслей во время полового акта объясняется усталостью и социальной значимостью девушки. Сегодня на плечах женщин не только семья, готовка и стирка, но и ответственная работа и высокий социальный статус. Голова болит если не от того, что приготовить на ужин, то от проблем с выплатой по кредитам и горящих дедлайнов. Современная женщина ни в чем не уступает мужчине – мы стремимся сделать головокружительную карьеру, создать семью, стать важным винтиком общества. Отсюда и вечные проблемы, и нехватка времени. Иногда даже на секс, особенно, если его нет в расписании дня. Что же делать? Раскрепощайтесь и пускайте эндорфины в свой мозг! 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ