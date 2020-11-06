Женские тайны: о чем мы думаем во время секса?

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Когда партнеры давно живут вместе, часть романтики съедается бытом и детьми, вторую же оставшуюся часть мы убиваем в постели своими мыслями. Первую десятку топ-ответов занимают потолки, которые следует перекрасить, заболевшие дети, новые туфли на витрине магазина и срочная необходимость проверить электронную почту. А если мы не думаем об этом – во время акта мы представляем с собой другого человека.

Конечно, многие станут отрицать: "Нет, ни о чем таком я не думаю, полностью отдаюсь процессу, для меня секс – это всегда праздник!" Исследования, проведенные британскими учеными, доказывают обратное – очень маленький процент женщин ни о чем не думают в постели. И причина поистине проста – секс как таковой отсутствует в их жизни. В таком случае остается одно – думать о сексе вместо секса. Очень много и часто.

Психологи утверждают следующее:

"Для физического и психологического здоровья очень важно уметь расслабляться и не блокировать мозг посторонними мыслями. Во время секса вырабатывается огромное количество гормонов, таких как: эндорфин и серотонин – гормоны радости, адреналин, стимулирующий физическую активность и эмоциональную возбужденность, дофамин – гормон, отвечающий за удовольствие в сексе и финилэтиламин – гормон нежности. Эти гормоны необходимы не только для хорошего настроения, но и важны для всего организма, так как именно они отвечают за степень физического здоровья. Посторонние мысли блокируют выработку гормонов, в результате чего может ощущаться общая вялость, быстрая утомляемость, головная боль".

Причинами этого явления, а точнее, возникновение разного рода мыслей во время полового акта объясняется усталостью и социальной значимостью девушки. Сегодня на плечах женщин не только семья, готовка и стирка, но и ответственная работа и высокий социальный статус. Голова болит если не от того, что приготовить на ужин, то от проблем с выплатой по кредитам и горящих дедлайнов. Современная женщина ни в чем не уступает мужчине – мы стремимся сделать головокружительную карьеру, создать семью, стать важным винтиком общества. Отсюда и вечные проблемы, и нехватка времени. Иногда даже на секс, особенно, если его нет в расписании дня. Что же делать? Раскрепощайтесь и пускайте эндорфины в свой мозг!

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