Женские тайны: о чем мы думаем во время секса?

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Седлецкая Татьяна
Фото: ivona.bigmir.net
Когда партнеры давно живут вместе, часть романтики
съедается бытом и детьми, вторую же оставшуюся часть мы убиваем в постели
своими мыслями. Первую десятку топ-ответов занимают потолки, которые
следует перекрасить, заболевшие дети, новые туфли на витрине магазина и срочная
необходимость проверить электронную почту. А если мы не думаем об этом – во
время акта мы представляем с собой другого человека.
Конечно, многие станут отрицать: "Нет, ни о чем таком я
не думаю, полностью отдаюсь процессу, для меня секс – это всегда праздник!"
Исследования, проведенные британскими учеными, доказывают обратное – очень
маленький процент женщин ни о чем не думают в постели. И причина поистине
проста – секс как таковой отсутствует в их жизни. В таком случае остается одно
– думать о сексе вместо секса. Очень много и часто.
Психологи утверждают следующее:
"Для физического и
психологического здоровья очень важно уметь расслабляться и не блокировать мозг
посторонними мыслями. Во время секса вырабатывается огромное количество
гормонов, таких как: эндорфин и серотонин – гормоны радости, адреналин,
стимулирующий физическую активность и эмоциональную возбужденность, дофамин –
гормон, отвечающий за удовольствие в сексе и финилэтиламин – гормон нежности.
Эти гормоны необходимы не только для хорошего настроения, но и важны для всего
организма, так как именно они отвечают за степень физического здоровья.
Посторонние мысли блокируют выработку гормонов, в результате чего может ощущаться
общая вялость, быстрая утомляемость, головная боль".
Причинами этого явления, а точнее, возникновение разного
рода мыслей во время полового акта объясняется усталостью и социальной
значимостью девушки. Сегодня на плечах женщин не только семья, готовка и
стирка, но и ответственная работа и высокий социальный статус. Голова болит
если не от того, что приготовить на ужин, то от проблем с выплатой по кредитам
и горящих дедлайнов. Современная женщина ни в чем не уступает мужчине – мы
стремимся сделать головокружительную карьеру, создать семью, стать важным
винтиком общества. Отсюда и вечные проблемы, и нехватка времени. Иногда даже на
секс, особенно, если его нет в расписании дня. Что же делать? Раскрепощайтесь и
пускайте эндорфины в свой мозг!
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