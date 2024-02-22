Женщина переспала с 300 партнерами в прошлом году: в 2024 году она хочет побить этот рекорд

Модель OnlyFans Энни Найт. Фото из открытых источников

Австралийская модель OnlyFans Энни Найт всколыхнула интернет, когда поделилась подробностями своей сексуальной жизни и заявила, что в прошлом году ей удалось иметь секс с 300 партнерами. Однако в 2024 году звезда эротического контента планирует иметь половой акт с 365 партнерами.

В 2023 году Энни Найт сделала публичное признание относительно своей сексуальной жизни и аккаунта на OnlyFans. После этого модель уволили с работы в маркетинге. Однако 26-летняя девушка получила популярность и титул "самой сексуально активной женщины Австралии". Это позволило Энни Найт войти в 0,02% лучших моделей на платформе OnlyFans и за год заработать около 1,3 млн долларов.

Модель OnlyFans, которая имела секс с 300 мужчинами, не планирует останавливаться на своем достижении.

"Я хочу иметь 365 партнеров за 365 дней, и пока я значительно опережаю график. Думаю, таким темпом я достигну 365 к середине года", — сказала Энни Найт и добавила, что в 2024 году имела секс с 70 партнерами.

Звезда OnlyFans отметила, что в 2023 году ей однажды удалось уложить в постель пять разных людей за один день. По словам Энни Найт, в основном она знакомится со своими сексуальными партнерами в приложениях для знакомств. Кроме того, модель ищет партнеров как среди мужчин, так и женщин.

"Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. После него я чувствую прилив силы", – объясняет свою сексуальную активность Энни Найт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная модель OnlyFans решила начать новую жизнь и ушла в монастырь.

Также "Комментарии" писали об учительнице, которую уволили с работы за откровенный контент на OnlyFans.