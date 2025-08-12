logo

BTC/USD

119876

ETH/USD

4461.21

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс Врачи назвали возраст, когда пенис перестает расти: что может повлиять на его размер
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали возраст, когда пенис перестает расти: что может повлиять на его размер

Врачи назвали точное время, когда половой орган мужчин останавливает рост и объяснили, что может уменьшить размер пениса.

12 августа 2025, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Большинство мужчин хотя бы раз задумывались над тем, будет ли изменяться размер их полового органа с возрастом. Мифы и слухи на этот счет распространены, но медики объясняют, что существует вполне конкретный возраст, когда естественный рост пениса завершается, а дальнейшие изменения обычно связаны с другими процессами.

Врачи назвали возраст, когда пенис перестает расти: что может повлиять на его размер

Когда перестает расти пенис. Фото из открытых источников

Врачи указывают, что ключевыми факторами, определяющими размер пениса, являются генетика и гормональные процессы в период полового созревания. Наиболее интенсивный рост полового органа мужчин происходит в возрасте от 12 до 18 лет. Врачи этот период называют "большим скачком роста". В это время организм испытывает мощное влияние тестостерона и других гормонов, стимулирующих развитие вторичных половых признаков.

Уролог и специалист по сексуальному здоровью доктор Джамин Брахмбхатт объяснил, когда пенис перестает расти.

"Большинство роста происходит во время подросткового возраста, когда уровень тестостерона резко повышается. Приблизительно к 18 годам — это конец средней школы для большинства ребят — длина и охват пениса уже окончательно формируются", — рассказал Брахмбхатт.

По его словам, после этого значительных изменений в размерах члена в результате естественных процессов ожидать не стоит. Кроме того, изменения образа жизни, в частности, тренировки, питание или специальные упражнения — не приводят к увеличению длины или толщины пениса после завершения полового созревания.

Хотя рост пениса прекращается, с возрастом возможно уменьшение его длины и охвата. Уролог Эми Перлман отмечает, что это не обязательный, но достаточно распространенный процесс. По ее словам, уменьшение полового органа мужчин может быть вызвано из-за эректильной дисфункции, снижения уровня тестостерона, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также из-за малоподвижного образа жизни или лишний вес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мужчина во время секса получил тройной "перелом" полового органа.

Также "Комментарии" писали, что по ошибке обнаружена "морская змея" на пляже Дании оказалась гигантским пенисом кита.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.menshealth.com/uk/sex/a65600743/when-does-your-penis-stop-growing/
Теги:

Новости

Все новости