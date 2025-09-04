Врач предупреждает о запрете заниматься сексом в одном конкретном месте

Хотя спальня является самым распространенным местом, где пары занимаются сексом в постели, некоторые люди могут отважиться выйти и немного оживить обстановку. Одним из таких мест могут стать гидромассажные ванны, которые ассоциируются с отдыхом, романтикой и расслаблением. Однако врачи предостерегают, что интимная близость в джакузи может скрывать ряд рисков для здоровья.

Почему секс в джакузи опасен. Фото: freepik

Семейный врач и медицинский директор клиники Your Sexual Health Рашид Бани рассказал, что химические вещества, используемые для очистки воды, в частности хлор и бром, могут раздражать половые органы. Это часто приводит к покраснению, зуду или дискомфорту после секса в джакузи.

"Хотя это может показаться увлекательным, секс в джакузи связан с некоторыми рисками для здоровья, которые люди часто игнорируют", — отметил врач.

Еще одной проблемой для полового акта в гидромассажной ванне врач назвал снижение эффективности контрацепции. В воде презервативы могут легче соскальзывать или рваться, что делает их менее надежными.

По словам Бани, высокая температура воды в гидромассажных ваннах может отрицательно влиять на сперматозоиды. Оптимальный диапазон для их функционирования составляет 32-35 градусов, в то время как средняя температура в гидромассажных ваннах составляет около 40. Перегрев приводит к временному снижению количества и подвижности сперматозоидов.

"Высокая температура не идеально подходит для сперматозоидов. Функция сперматозоидов может временно снижаться под влиянием температур выше их желаемого диапазона. Слишком длительное или слишком частое пребывание может повлиять на количество или подвижность сперматозоидов. Но это обратимо после короткого перерыва от воздействия тепла", — пояснил врач.

Женщины менее чувствительны к этому фактору, но перегрев может иметь значение на ранних сроках беременности. Врачи советуют сокращать время пребывания в джакузи и пить достаточно воды.

Что касается распространенных страхов заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), врач ответил, что в гидромассажной ванне риск минимальный. По словам Бани, ИППП не выживают долго вне тела, особенно в хлорированной воде. При правильной обработке и очистке оборудования риск заражения практически равен нулю.

