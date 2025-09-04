Врач предупреждает о запрете заниматься сексом в одном конкретном месте

Рубрики
Хотя спальня является самым распространенным местом, где пары занимаются сексом в постели, некоторые люди могут отважиться выйти и немного оживить обстановку. Одним из таких мест могут стать гидромассажные ванны, которые ассоциируются с отдыхом, романтикой и расслаблением. Однако врачи предостерегают, что интимная близость в джакузи может скрывать ряд рисков для здоровья.
Почему секс в джакузи опасен. Фото: freepik
Семейный врач и медицинский директор клиники Your Sexual Health Рашид Бани рассказал, что химические вещества, используемые для очистки воды, в частности хлор и бром, могут раздражать половые органы. Это часто приводит к покраснению, зуду или дискомфорту после секса в джакузи.
Еще одной проблемой для полового акта в гидромассажной ванне врач назвал снижение эффективности контрацепции. В воде презервативы могут легче соскальзывать или рваться, что делает их менее надежными.
По словам Бани, высокая температура воды в гидромассажных ваннах может отрицательно влиять на сперматозоиды. Оптимальный диапазон для их функционирования составляет 32-35 градусов, в то время как средняя температура в гидромассажных ваннах составляет около 40. Перегрев приводит к временному снижению количества и подвижности сперматозоидов.
Женщины менее чувствительны к этому фактору, но перегрев может иметь значение на ранних сроках беременности. Врачи советуют сокращать время пребывания в джакузи и пить достаточно воды.
Что касается распространенных страхов заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), врач ответил, что в гидромассажной ванне риск минимальный. По словам Бани, ИППП не выживают долго вне тела, особенно в хлорированной воде. При правильной обработке и очистке оборудования риск заражения практически равен нулю.
