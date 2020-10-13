Вопросы о сексе, которые озадачат даже самых опытных

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В каком возрасте женщины достигают расцвета половой жизни?

Однозначного ответа на данный вопрос просто не существует. В гормональном плане у каждой женщины чередуются фазы сексуальной активности и ее спада, поэтому не бывает определенного возраста, принятого за пик сексуальной активности. Многие женщины согласятся с утверждением, что сексуальная активность напрямую зависит от хорошего самочувствия и настроения.

В какой позе лучше всего заниматься сексом в душе?

Может, просто не надо этого делать? Количество пациентов, поступающих в травмпункты после секса в душе, просто невообразимо. Кино и телевидение подают секс в ванной под струями теплой воды как легкий, комфортный и страстный, но это не так. Лучшим решением будет начать прелюдию в ванной комнате, а сам половой акт переместить в другое место.

Насколько эффективен метод прерывания полового акта?

Все эксперты в области секса давно пришли к единому мнению – метод этот нерабочий. По словам докторов, беременность остается возможной, так как половым членом выделяется некоторое количество спермы (медицинский термин "предэякулят") даже до самой эякуляции.

Обидится ли партнер, если предложить ему секс-игрушки?

Важно понять, что знакомство с игрушками не говорит партнеру, что вам не нравится секс с ним. Однако кто-то все же может обидеться, поэтому заранее обсудите со своим мужчиной варианты, как вы хотите оживить ситуацию в спальне. Также важно помнить, что секс-игрушки могут быть взаимовыгодными для обоих партнеров, поэтому всегда говорите друг другу о том, что вам нравится, а что нет.

Почему человек испытывает возбуждение при полном мочевом пузыре?

Это может показаться странным ощущением, но данное явление имеет целое биологическое объяснение. У некоторых женщин полный мочевой пузырь может вызывать сексуальное возбуждение, потому что оказывает большее давление на такие области, как точка G, которая расположена прямо под мочевым пузырем.

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