Тренды в сексе в 2025 году: что назвали главным фетишем года

В блоге для смазочной компании Astroglide сексолог и эксперт по отношениям доктор Джессика О'Рейли объяснила, что "мультисенсорная интеграция" для привлечения всех пяти чувств усилит тепло между простынями.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Несмотря на то, что целомудрие было названо главным фетишем на Новый год, эксперты раскрыли другие тренды, которые, по их мнению, будут руководить 2025 годом.

Для начала, создание настроения с помощью атмосферы и визуальной стимуляции, например "дымированные лампы, цветные лампочки или свечи" – это первый шаг. О'Райли посоветовал повесить эротические произведения искусства или воспроизвести эротические видео, чтобы задать тон.

Когда дело доходит до слухового элемента, составьте тщательно подобранный список воспроизведения, написала она, и активируйте обоняние с помощью ароматических свечей, эфирных масел или аромата.

"Ваниль, жасмин, перечная мята и сандаловое дерево ассоциируются с повышенным возбуждением", — отметила она.

Чтобы "развить чувство вкуса", она посоветовала использовать съедобные лубриканты, краски для тела или продукты-афродизиаки. Она добавила, что текстуры можно интегрировать в спальню с помощью простыней, одежды, аксессуаров и т.п., чтобы создать тактильный опыт.

"Шелковые простыни, бархатные подушки или текстурированные повязки на глаза и ограничения могут создать новые ощущения", — сказала она. "Включите температурную игру с нагретыми или охлажденными предметами, чтобы стимулировать нервные окончания".

О'Райли также говорит, что кульминация, которую она описывает как способ усиления напряжения для усиления возбуждения, может привести к более "мощной" кульминации, когда она наконец достигается, хотя врачи предупреждают, что слишком часто откладывать большое "О" на самом деле может быть вредным. для сексуального здоровья и привести к десенсибилизации.

В начале этого года целомудрие было названо главным фетишем 2025 года, поскольку такие знаменитости, как Джулия Фокс и Ленни Кравиц, показали, что они воздерживаются от секса.

Но Аннабель Найт, коуч из отношений и эксперт Lovehoney, недавно показала, что "трезвый секс" – это новая тенденция нового года.

"Любовь поколения Z к трезвости меняет то, как мы встречаемся, и это делает трезвый секс круче, чем когда-либо", — сказал Найт The Sun.

Она также утверждала, что женщины становятся естественными, провозглашая возвращение куста. Указывая на данные Lovehoney, меньше женщин удаляют волосы на лобке.

"Волосы на теле вернулись, и они стали сексуальнее, чем когда-либо", — сказала она.

"Явное согласие становится сексуальным обязательным условием, а "игра с разрешением" придает этому процессу игривого оборота", – сказал Найт.

Согласие, по ее словам, тоже возбуждает.

"В Новый год согласие не просто нужно – это жарко", – пояснила она.

Наконец, Найт также считает, что "нравственная немоногамия" готовится стать "новой нормой".

"От полиомории до открытых отношений все зависит от четкого общения и уважения границ", — сказала она.