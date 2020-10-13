"Свободу вишенкам". Как девушки по всему миру праздновали День без лифчика (ФОТО)

13 октября по всему миру традиционно празднуют День без лифчика. "Комментарии" решили рассказать нашим читателям историю праздника и показать, как девушки его празднуют.

Если кто-то думает, что это какие-то пошлые выдумки молодежи, то он ошибается. Данный праздник в первую очередь призван акцентировать внимание к проблемам рака молочной железы и груди в целом. Октябрь традиционно считается месяцем, когда благотворительные организации проводят акции, напоминая о данной распространенной проблеме. Главная цель — привлечь внимание и средства для лечения болезни.

Одним из символов праздника является розовая лента. С ней не обязательно делать фото, зато ее часто прикрепляют на зеркала автомобилей, одежду, сумки и так далее.

В мусульманских странах, где особое отношение к оголенному телу, эта акция также популярна благодаря ленточке на одежде, и является признаком солидарности женщин по всему миру.

А теперь предлагаем вам серию фото, которые данную солидарность подтверждают.

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