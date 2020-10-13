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Главная Новости Досуг секс "Свободу вишенкам". Как девушки по всему миру праздновали День без лифчика (ФОТО)
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"Свободу вишенкам". Как девушки по всему миру праздновали День без лифчика (ФОТО)

13 октября весь мир празднует День без лифчика

сегодня, 22:50
Автор:

Владимир Лавский

"Свободу вишенкам". Как девушки по всему миру праздновали День без лифчика (ФОТО)

13 октября по всему миру традиционно празднуют День без лифчика. "Комментарии" решили рассказать нашим читателям историю праздника и показать, как девушки его празднуют. 

Если кто-то думает, что это какие-то пошлые выдумки молодежи, то он ошибается. Данный праздник в первую очередь призван акцентировать внимание к проблемам рака молочной железы и груди в целом. Октябрь традиционно считается месяцем, когда благотворительные организации проводят акции, напоминая о данной распространенной проблеме. Главная цель — привлечь внимание и средства для лечения болезни. 

Одним из символов праздника является розовая лента. С ней не обязательно делать фото, зато ее часто прикрепляют на зеркала автомобилей, одежду, сумки и так далее. 

В мусульманских странах, где особое отношение к оголенному телу, эта акция также популярна благодаря ленточке на одежде, и является признаком солидарности женщин по всему миру. 

А теперь предлагаем вам серию фото, которые данную солидарность подтверждают.


Как ранее сообщали "Комментарии", Даша Астафьева выложила фото без нижнего белья. 


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