Свободная любовь: что такое полиамория, как она проявляется и почему популярна

Общество внушает нам определенные стандарты, утверждая, что идеальной формой отношений является моногамный брак. С самого детства нам внушают мечту о единственном партнере, который должен удовлетворить все наши потребности и принести счастье на всю жизнь. Эти убеждения проникают в наше сознание через родителей, школу, церковь, а также через фильмы, книги и популярные песни. Однако многие современные исследователи высказывают мнение, что полиамория естественнее для человеческого существа, чем моногамия.

Что такое полиамория

Полиамория — это концепция, которая в последние десятилетия привлекает все больше внимания исследователей, общественности и кинематографа. В сущности, полиамория представляет собой форму романтических отношений, в которой участвуют более двух человек, при этом все партнеры согласны и вовлечены в отношения.





Что такое полиамория?

Полиамория исходит из предположения, что любовь, страсть и преданность не являются ресурсом, который нужно разделить между двумя людьми, как это часто представляется в традиционных моногамных отношениях. Вместо этого полиаморы верят в то, что любовь и эмоциональная связь могут расширяться и разделяться между несколькими партнерами.





Чем популярна полиамория?

Популярность полиамории может быть объяснена несколькими факторами. Во-первых, она предлагает альтернативный взгляд на традиционные моногамные отношения и демонстрирует, что существует множество способов любить и быть любимым. Во-вторых, в нашем быстро меняющемся мире, где свобода личного выбора ценится всё выше, полиамория предоставляет людям возможность находить способы отношений, которые соответствуют их уникальным потребностям и ценностям.

Полиаморные группы могут объединять людей, проживающих в одном доме и совместно воспитывающих детей, как своих общих, так и приемных. В таких семьях гораздо меньше травмированных детей, чем в обычных моногамных. Это связано с тем, что открытость, искренность и принятие родителями себя и своего образа жизни как нормального и естественного помогают детям не беспокоиться о мнении общества и не считать свою семью странной. Кроме того, при наличии большего числа родителей детям не приходится страдать от недостатка внимания.







Чем интересна полиамория?

Интерес к полиамории заключается в том, что она вызывает дискуссии о природе любви, революционизирует устаревшие представления о романтических отношениях и проливает свет на разнообразие возможностей в сфере межличностных связей. Это также вызывает вопросы о революции внутриличностной и межличностной коммуникации, а также о том, как мы определяем истинное счастье и выполнение в отношениях.

Основные аспекты полиамории включают в себя любовь, уважение, доверие и лояльность. Полиаморами, то есть людьми, которые способны к поддержанию более чем одной эмоционально-сексуальной связи, являются около 20% населения. Однако для большинства людей свободная любовь может стать травмирующим опытом. Если вы хотите представить себя в роли полиамора, можете начать с того, чтобы хотя бы на неделю перестать интересоваться, где ваш партнер сейчас находится и с кем проводит время. Попробуйте не задумываться о том, почему не получили ни одного сообщения уже полдня и что, возможно, ваш партнер сейчас наслаждается временем с кем-то еще.







Примеры фильмов про полиаморию

Фильмы о полиамории часто открывают для зрителей новые горизонты и заставляют задуматься над тем, что значит любить и быть любимым в мире, где традиционные границы все чаще размываются.

Фильм "Вики Кристина Барселона"





Год: 2008

Жанр: комедия, драма, 18+

Страна: Испания, США

Режиссер: Вуди Аллен

Главные роли: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Крис Мессина, Патриша Кларксон

Фильм о двух молодых женщинах, Вики и Кристине, которые отправляются в отпуск в Барселону и там встречают загадочного художника и его буйную бывшую жену. По мере того, как их отношения становятся всё более запутанными и страстными, герои фильма сталкиваются с вопросами о любви, свободе и искусстве. Фильм исследует сложности межличностных связей и стремление к самовыражению через искусство и страсть.





Фильм "Любовь на троих"





Год: 2019

Жанр: драма

Страна: США, Южная Корея

Режиссер: Дрейк Доримус

Главные роли: Шейлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн, Мэттью Грей Гублер, Линдсей Слоун, Шамир Андерсон

Художница Дафна оказывается в деликатном положении, когда начинает влюбляться в двух парней: Джека и Фрэнка. Оба парня идеально дополняют друг друга: с одним она может бесконечно веселиться благодаря его обаянию, а другой привлекает ее надежностью, успехом и высоким интеллектом. Сложность ситуации заключается также в том, что оба избранника являются лучшими друзьями. На какое-то время Дафна решает остаться в этом любовном треугольнике, но насколько долго такие отношения могут продолжаться — остается загадкой.

Фильм "Любовь на троих" прекрасно демонстрирует сложности и непредсказуемость нестандартных отношений, показывая, что такая модель далеко не всем подходит. Для Дафны эта история становится частью её поиска самоопределения и понимания любви. С первых кадров фильм захватывает внимание зрителя, а между героями искры просто летят. И неудивительно, что одну из ключевых ролей сыграл секс-символ Джейми Дорнан из "Пятидесяти оттенков серого".





Сериал "Большая любовь"





Год: 2006

Жанр: драма, 5 сезонов

Страна: США

Режиссер: Дэниэл Эттиэс, Дэвид Петрарка, Адам Дэвидсон

Главные роли: Билл Пэкстон, Джинн Трипплхорн, Хлоя Севиньи, Джиннифер Гудвин, Дуглас Смит, Грейс Забриски

В центре сюжета — религиозная мормонская семья из штата Юта, в которой один муж имеет три жены. Билл отчаянно старается обеспечить Барб, Ники, Марджи и их семерых детей. Постоянные ревности между женами, а также многочисленные родственники и дети становятся источником постоянных проблем. Не легко балансировать в такой сложной системе отношений, но наблюдать за этим процессом безумно интересно.

Создатели шоу не проводят моральных оценок, но и не пропагандируют полигамию. Сериал выходит за рамки простой драмы о многоженстве, представляя антологию семейных проблем. Важным аспектом сюжета является исследование религиозных мотивов, лежащих в основе многоженства. В американском обществе шоу вызвало множество дискуссий и имело высокие рейтинги. За пять лет на экране сериал был номинирован более чем в 40 категориях и получил несколько престижных наград, включая "Золотой глобус" Хлое Севиньи за лучшую женскую роль второго плана.