Скандал на концерте Coldplay вызвал новый тренд на Pornhub

Скандальное видео с концерта группы Coldplay вызвало неожиданный интерес к специфическому контенту на сайтах для взрослых. После того как в интернете появились кадры неверности между генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу Кристин Кебот, на Pornhub резко выросли поисковые запросы связанные со словами "измена" и "офисный роман".

На Pornhub появился новый тренд. Фото из открытых источников

На концерте Coldplay "камера поцелуев" зафиксировала Энди Байрона и обнимавшиеся Кристин Кебот. Однако как только они заметили, что их снимают, начали прятать лицо. Кадры, снятые под песню Coldplay "Yellow", вызвали волну мемов, саркастических комментариев и видео в социальных сетях. Все потому, что генеральный директор Astronomer был пойман на измене, ведь у него есть жена и двое детей.

Однако статистика Pornhub показывает, что интерес людей вышел за пределы соцсетей. Уже через 24 часа после появления видео "измены" на платформе видео для взрослых зафиксировали новый тренд, а поисковые запросы значительно выросли в следующих категориях:

— "офисный роман" выросли на 18%

— "секс в офисе" – на 21%

— "поймали на измене" — на 22%

— "предательский мужчина" — на 29%

— "неверная пара" — на 31%

На Pornhub увеличилась популярность запросов со словами об измене и сексе в офисе

После скандала жена Байрона, Меган Керриган-Байрон убрала фамилию мужа из своих аккаунтов в соцсетях и деактивировала Facebook. О состоянии ее брака официально не сообщается. Что касается Кристин Кебот, то она развелась с мужем еще в 2022 году.

После инцидента обоих сотрудников Astronomer отправили в отпуск. В то же время новые видео с концерта продолжают появляться. На них пара весело проводит время, подпевая любимой группе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что CEO Astronomer ушел в отставку после скандального видео на концерте Coldplay о его измене.

Также "Комментарии" писали, что Pornhub остановил показ порно в одной из европейских стран.