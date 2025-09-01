Сексуальная рецессия: почему люди занимаются сексом все меньше

Количество людей, регулярно занимающихся сексом, из года в год уменьшается. Если еще в 1990 году 55% американцев от 18 до 64 лет сообщали, что имеют интимные отношения еженедельно, то в 2024 году таких осталось только 37%.

Люди стали меньше заниматься сексом. Фото из открытых источников

Институт семейных исследований (IFS) отметил, что спад секса начался еще в начале 2000-х, но после 2010 года он стал особенно резким. Исследователи видят в этом ряд причин, в том числе цифровую революцию.

Появление смартфонов и соцсетей в 2010-х годах сменило подростковую социализацию. Молодежь проводит больше времени онлайн, но меньше в реальном общении и свиданиях. Порнография, видеоигры и стриминговые услуги частично заменили живое общение и близость. Между 2010 и 2019 годами время, которое молодые люди проводили с друзьями, сократилось с 12,8 до 6,5 часов в неделю. Пандемия коронавируса еще больше усугубила эту тенденцию снизив показатели до 4,2 часа в неделю.

За последние десять лет доля молодых людей 18-29 лет, живущих с партнером, снизилась на 10 процентных пунктов с 42% до 32%. А именно стабильные пары являются главными "носителями" регулярной сексуальной жизни. Данные свидетельствуют о том, что женатые взрослые имеют гораздо больше секса, чем их холостые сверстники. 46% женатых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет имеют секс еженедельно по сравнению с примерно 34% их холостых сверстников.





Разница между количеством секса женатых и холостых

Социологи называют этот процесс "Большим перепрограммированием". Автор книги "Тревожное поколение" Джонатан Гайдт считает, что повзрослевшее в 2010-х поколение стало более изолированным и менее социально активным. Это привело к понижению романтических и сексуальных отношений.

"Мы видим поколение отшельников, которое проводит вечера не на свиданиях, а с гаджетами", – объясняют эксперты IFS.

Интересно, что спад секса не ограничивается молодежью. Даже в браке он ощутим. В 1996–2008 годах 59% женатых взрослых сообщали о сексе хотя бы раз в неделю, но с 2010 по 2024 год эта цифра упала до 49%. Основная причина та же, цифровые привычки отнимают время и снижают эмоциональную близость в паре.

