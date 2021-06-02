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Сексолог составила рейтинг самых распространенных травм во время секса

Причиной травм пострадавшие чаще всего называли грубый секс, но даже вполне консервативные игры могут иметь ужасные последствия

сегодня, 01:07
Автор:

Ольга Чародий

Сексолог Трейси Кокс рассказала о самых популярных травмы, которые люди получают, занимаясь любовью, а также дала советы, как их избежать. Рассказываем, что может стать причиной завершения горячего рандеву в травмпункте.

Сексолог составила рейтинг самых распространенных травм во время секса

Отношения (фото из открытых источников)

В колонке для Daily Mail она поделилась результатами исследования, согласно которым 62% британцев были жертвами травм, которые возникли во время секса. Причиной травм пострадавшие чаще всего называли грубый секс, но даже вполне консервативные игры могут иметь ужасные последствия. Позы для секса, которые в основном приводят к травмам у большинства людей — это миссионерская для мужчин и "собачий стиль" для женщин.

"Но здесь вполне логично предположить, что сложные позы в спортивном стиле выполняются значительно реже, поэтому и травм возникает меньше", — говорит Трейси Кокс.

А вот, собственно, сам рейтинг инцидентов.

Потерянные игрушки

По словам доктора Кокс, стоит проявить слишком большой энтузиазм — как фаллоимитаторы, вибраторы и другие секс-игрушки исчезнут внутри партнера. А достать их будет не так уж просто. И хорошо еще, если это случится во влагалище: там есть какой-никакой "тупик". В этом случае утерянный аксессуар можно достать пальцами. Совсем другая ситуация, когда беда постучалась, так сказать, с обратной стороны. В таком случае игрушка может отправиться в самостоятельное плавание организмом.

Сломанный пенис

Есть три позы для секса, при которых легче всего сломать пенис. Если с тобой произошло, не остается ничего другого, как сразу обратиться в больницу. Но можно предотвратить такой исход, не дав пениса выпасть.

Аллергия

Презервативы, духи или лосьон после бритья вызовут реакцию у чувствительных к ним людей. Это приведет к зуду или чувству жжения после секса.

Вздутие

Ты можешь навредить своей подруге, если перед сексом съешь что-нибудь не то. Существует не менее 5 неожиданных продуктов, которые лучше не есть перед сексом. Например, орехи (аллергия на белок) или острую пищу, которая может привести к ожогам во время орального секса. В этом случае тебе (и твоей партнерше в первую очередь) пригодится натуральный йогурт или цельное молоко — для нейтрализации.

Ожог

Кровать для вас оказалось слишком малым, и вы решили развлечься на голом полу? Сначала положите на нее полотенце. По словам доктора Кокс, если этого не сделать, из-за трения запросто получить ожоги. Ты не заметишь их в пылу страсти, а потом будет слишком поздно.

Напомним, почти два месяца прошло со скандала в Объединенных Арабских Эмиратах, в эпицентре которого оказалось 12 наших соотечественниц. Как известно, тогда украинки вместе с представительницами других стран стали участницами некого ню-проекта, снявшись обнаженными. Издание "Страна.юа" поделилось ранее неизвестным видео с времяпровождением моделей и организатора съемки.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9617851/Tracey-Cox-reveals-8-common-sex-accidents-treat-them.html
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