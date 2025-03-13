Секс в бассейне: почему это опасная идея

Секс в бассейне может казаться обольстительной идеей, но на самом деле это опасная практика, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Вода в бассейне содержит хлор и другие химические вещества, которые могут нарушить естественный баланс pH во влагалище и уретре. Это может привести к развитию бактериальных и грибковых инфекций, таких как вагинит, цистит и уретрит.

Вода в бассейне не защищает от инфекционных заболеваний, передаваемых во время полового контакта. Даже если вы используете презерватив, он может порваться или соскользнуть в воде. Это увеличивает риск заражения инфекциями, такими как хламидиоз, гонорея и герпес.

Хлор и другие химические вещества в воде бассейна могут вызвать раздражение кожи, особенно в чувствительных местах, таких как гениталии.

Секс в бассейне может быть неудобным и небезопасным. Скользкая поверхность и неустойчивое положение могут привести к травмам, таким как растяжение связок, вывихи и переломы.

Вода в бассейне не контрацептив. Сперматозоиды могут выжить в воде в течение короткого времени, поэтому есть риск нежелательной беременности.

Как избежать проблем со здоровьем

Избегайте секса в бассейне. Лучший способ избежать проблем со здоровьем – не заниматься сексом в бассейне.

Используйте презерватив. Если вы все же решили заняться сексом в бассейне, обязательно используйте презерватив.

Примите душ после секса. После секса в бассейне примите душ с мылом, чтобы смыть хлор и другие химические вещества.

Обратитесь к врачу. Если вы чувствуете какие-либо симптомы инфекции или раздражения, обратитесь к врачу.

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