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Секс после родов – новая волна наслаждений

Ваша сексуальная жизнь после родов никогда не будет прежней – она будет еще лучше!

сегодня, 15:38
Автор:

Седлецкая Татьяна


Секс после родов – новая волна наслаждений

Фото: Depositphotos

Почему секс становится лучше

Распространено мнение, что секса в жизни новоиспеченных родителей становится меньше. Тем не менее есть удивительная обратная сторона медали, о которой вы редко услышите. Правда заключается в том, что многие женщины утверждают, что их сексуальная жизнь стала лучше после того, как в семье появились дети.

Лучший секс после материнства? Как так? – удивитесь вы. Обмен опытом воспитания детей делает возможным для пары обнаружить новые причины желать друг друга. Многие женщины говорят, что чувствуют невероятное новое уважение и любовь к отцу своих детей.

Существует много физических послеродовых изменений, которые могут сделать вашу сексуальную жизнь лучше, чем когда-либо. Некоторые женщины пользуются дополнительной чувствительностью своей груди, получая от этого новое удовольствие. Также они утверждают, что физические ощущения от испытуемого оргазма становятся более глубокими и чувственными, хоть это может занять больше времени из-за усталости.

Шери Ван Гувер, ассистент профессора в университете медицины в Сан-Франциско, предполагает, что увеличение кровотока во время беременности увеличивает тазовую гиперемию области влагалища и гениталий, возможно, навсегда увеличивая кровеносные сосуды, что делает генитальную область более чувствительной к стимуляции.

Полюбите свое новое тело

Провисшее, дряблое и усталое — так многие женщины описывают свои тела после родов. Добавленные килограммы заставляют многих женщин чувствовать себя настолько непривлекательно, что они боятся даже снимать одежду при муже, не говоря уже позволить ему прикоснуться к телу.

Верьте своему партнеру, когда он говорит, что вы сексуальны. Женщины намного чаще, чем мужчины, верят в стереотип, что худоба и молодость тела — это единственный способ быть сексуальной. Но правда заключается в том, что большинство мужчин визуально реагируют на широкие бедра женщины. Большинство новоиспеченных пап скажут вам, что их жена была так же прекрасна в день, когда вернулась из роддома, как и в день свадьбы. 


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