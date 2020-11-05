«Секс по дружбе»: за и против

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Седлецкая Татьяна
Фото: firestock
"Друзья
с преимуществами" — это отношения, в которых два человека, разделяющих дружбу, также
занимаются сексом, но явно не выражают романтические чувства. Тем не менее точное значение может варьироваться в зависимости от отношений: от совершенно
моногамной связи двух близких друзей до полигамных отношений между двумя
случайными знакомыми.
Все это прекрасно, когда оба партнера разделяют одни и те
же ожидания для случайного секса, но проблемы возникают, когда ожидания
партнеров различаются. Эти различия не удивительны, учитывая двусмысленность
"дружбы с преимуществами". Например, некоторые исследования показывают, что
женщины менее удовлетворены в целом "сексом по дружбе".
Оценивая преимущества отношений "друзей с преимуществами",
важно учитывать уникальные потребности и мотивации каждого партнера. Нет двух
одинаковых людей, и никакой вид отношений не является "лучшим" для всех. Как
показали многие исследования, самый высокий показатель удовлетворенности от
"секса по дружбе" имеет реалистичные ожидания в начале отношений. Таким образом,
людям важно понимать и принимать то, чего они действительно хотят получить от
отношений с партнером, будь то "секс по дружбе" или целостные романтические
отношения.
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