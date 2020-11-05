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«Секс по дружбе»: за и против

В нескольких исследованиях показано, что «секс по дружбе» довольно распространен среди студентов колледжей и институтов. Но, несмотря на популярность, современные СМИ твердят о том, что «секс по дружбе» обречен на провал, либо потому, что партнеры пострадают от отсутствия исключительности и любви в их отношениях или потому, что влюбляются, несмотря на первоначальные намерения. Верны ли такие истины в реальном мире?

сегодня, 14:10
Автор:

Седлецкая Татьяна


«Секс по дружбе»: за и против

Фото: firestock

"Друзья с преимуществами" — это отношения, в которых два человека, разделяющих дружбу, также занимаются сексом, но явно не выражают романтические чувства. Тем не менее точное значение может варьироваться в зависимости от отношений: от совершенно моногамной связи двух близких друзей до полигамных отношений между двумя случайными знакомыми.

Все это прекрасно, когда оба партнера разделяют одни и те же ожидания для случайного секса, но проблемы возникают, когда ожидания партнеров различаются. Эти различия не удивительны, учитывая двусмысленность "дружбы с преимуществами". Например, некоторые исследования показывают, что женщины менее удовлетворены в целом "сексом по дружбе".

Оценивая преимущества отношений "друзей с преимуществами", важно учитывать уникальные потребности и мотивации каждого партнера. Нет двух одинаковых людей, и никакой вид отношений не является "лучшим" для всех. Как показали многие исследования, самый высокий показатель удовлетворенности от "секса по дружбе" имеет реалистичные ожидания в начале отношений. Таким образом, людям важно понимать и принимать то, чего они действительно хотят получить от отношений с партнером, будь то "секс по дружбе" или целостные романтические отношения.


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