«Секс по дружбе»: за и против

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"Друзья с преимуществами" — это отношения, в которых два человека, разделяющих дружбу, также занимаются сексом, но явно не выражают романтические чувства. Тем не менее точное значение может варьироваться в зависимости от отношений: от совершенно моногамной связи двух близких друзей до полигамных отношений между двумя случайными знакомыми.

Все это прекрасно, когда оба партнера разделяют одни и те же ожидания для случайного секса, но проблемы возникают, когда ожидания партнеров различаются. Эти различия не удивительны, учитывая двусмысленность "дружбы с преимуществами". Например, некоторые исследования показывают, что женщины менее удовлетворены в целом "сексом по дружбе".

Оценивая преимущества отношений "друзей с преимуществами", важно учитывать уникальные потребности и мотивации каждого партнера. Нет двух одинаковых людей, и никакой вид отношений не является "лучшим" для всех. Как показали многие исследования, самый высокий показатель удовлетворенности от "секса по дружбе" имеет реалистичные ожидания в начале отношений. Таким образом, людям важно понимать и принимать то, чего они действительно хотят получить от отношений с партнером, будь то "секс по дружбе" или целостные романтические отношения.

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