Секс на первом свидании - что говорят эксперты

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Седлецкая Татьяна
Фото: fazarosta.com
Доктор философии и эксперт в
области отношений Тайра Гарднер, говорит:
"Не следует рассматривать секс
на первом свидании как неправильный поступок. Близость с партнером определит совместимость
между вами и поможет в принятии решений. Важно действительно осознавать свой
поступок и его причины. Когда вы отдаете отчет своим действиям и мотивам, ваши намерения
в отношениях и воспоминания о первом сексе будут более приятными".
Несколько ключевых моментов,
которые следует учитывать: убедитесь, что это действительно ваше решение, а не
просто минутная реакция. Даже если вы испытываете сильное влечение, убедитесь,
что выбираете секс по собственной воле, а не из-за чувства долга или
принуждения. Подумайте, чего вы ожидаете от этого опыта? Если для вас это
просто физическое удовольствие – дерзайте!
Итак, если вы готовы заняться
сексом на первом свидании, как лучше всего дать понять это партнеру? Так и
скажите. Коммуникация является ключевым моментом в отношениях, поэтому не
бойтесь говорить и посмотрите, взаимны ли чувства.
Время после секса, общение и
осознание своего решения не менее важны, и могут помочь свести к минимуму
вероятность возникновения какой-либо неловкости между вами. То, как вы
ориентируетесь в отношениях после сексуального контакта, напрямую связано с
изначальным четким пониманием своих мотивов. Если ваша мотивация изменилась в
результате данного сексуального опыта, обязательно выражайте это честно. Помните,
с самого начала это было ваше решение, и вы можете определить, что будет
дальше.
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