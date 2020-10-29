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Секс на первом свидании - что говорят эксперты

В современном мире удачное первое свидание все чаще кажется непозволительной роскошью. Но иногда все складывается, и свидание проходит очень хорошо. Настолько хорошо, что вы готовы продлить его… в спальне. И хотя секс на первом свидании когда-то был строгим табу, времена изменились

сегодня, 14:45
Автор:

Седлецкая Татьяна


Секс на первом свидании - что говорят эксперты

Фото: fazarosta.com

Доктор философии и эксперт в области отношений Тайра Гарднер, говорит:

"Не следует рассматривать секс на первом свидании как неправильный поступок. Близость с партнером определит совместимость между вами и поможет в принятии решений. Важно действительно осознавать свой поступок и его причины. Когда вы отдаете отчет своим действиям и мотивам, ваши намерения в отношениях и воспоминания о первом сексе будут более приятными".  

Несколько ключевых моментов, которые следует учитывать: убедитесь, что это действительно ваше решение, а не просто минутная реакция. Даже если вы испытываете сильное влечение, убедитесь, что выбираете секс по собственной воле, а не из-за чувства долга или принуждения. Подумайте, чего вы ожидаете от этого опыта? Если для вас это просто физическое удовольствие – дерзайте!

Итак, если вы готовы заняться сексом на первом свидании, как лучше всего дать понять это партнеру? Так и скажите. Коммуникация является ключевым моментом в отношениях, поэтому не бойтесь говорить и посмотрите, взаимны ли чувства.

Время после секса, общение и осознание своего решения не менее важны, и могут помочь свести к минимуму вероятность возникновения какой-либо неловкости между вами. То, как вы ориентируетесь в отношениях после сексуального контакта, напрямую связано с изначальным четким пониманием своих мотивов. Если ваша мотивация изменилась в результате данного сексуального опыта, обязательно выражайте это честно. Помните, с самого начала это было ваше решение, и вы можете определить, что будет дальше.


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