Секс на первом свидании - что говорят эксперты

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Доктор философии и эксперт в области отношений Тайра Гарднер, говорит:

"Не следует рассматривать секс на первом свидании как неправильный поступок. Близость с партнером определит совместимость между вами и поможет в принятии решений. Важно действительно осознавать свой поступок и его причины. Когда вы отдаете отчет своим действиям и мотивам, ваши намерения в отношениях и воспоминания о первом сексе будут более приятными".

Несколько ключевых моментов, которые следует учитывать: убедитесь, что это действительно ваше решение, а не просто минутная реакция. Даже если вы испытываете сильное влечение, убедитесь, что выбираете секс по собственной воле, а не из-за чувства долга или принуждения. Подумайте, чего вы ожидаете от этого опыта? Если для вас это просто физическое удовольствие – дерзайте!

Итак, если вы готовы заняться сексом на первом свидании, как лучше всего дать понять это партнеру? Так и скажите. Коммуникация является ключевым моментом в отношениях, поэтому не бойтесь говорить и посмотрите, взаимны ли чувства.

Время после секса, общение и осознание своего решения не менее важны, и могут помочь свести к минимуму вероятность возникновения какой-либо неловкости между вами. То, как вы ориентируетесь в отношениях после сексуального контакта, напрямую связано с изначальным четким пониманием своих мотивов. Если ваша мотивация изменилась в результате данного сексуального опыта, обязательно выражайте это честно. Помните, с самого начала это было ваше решение, и вы можете определить, что будет дальше.

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