Секс-игрушки: лучшие производители интимных игрушек и самые популярные товары

Секс-игрушки – это интимные игрушки для взрослых, которые помогают усилить сексуальное удовольствие. Их можно использовать в паре, чтобы придать интимной близости особую пикантность, или в одиночку, если нет партнера или он в отъезде. Мы расскажем о мировых производителях секс-игрушек и о самых популярных товарах.

Секс-игрушки. Фото: Anna Shvets, pexels.com

Где можно купить секс-игрушки

Купить секс-игрушки можно в специальных магазинах, которые называются секс-шопы, или онлайн. Анонимность при заказе через Интернет почти всегда гарантирована, ведь отправитель обычно не указывает, что именно находится в посылке. Также он обычно использует такие упаковки, которые маскируют форму товара. Так что не стоит беспокоиться о том, что придется стесняться при получении посылки.

Мировые производители секс-игрушек

Lovehoney

Созданная в Англии в 2002 году компания Lovehoney — лидирующий бренд интимных игрушек для взрослых. Фокус компании на инновациях, обслуживании клиентов и маркетинге вывел Lovehoney на передовую позицию в индустрии секс-игрушек. За достижения в бизнесе Lovehoney дважды удостоили Queen’s Award for Enterprise — в 2016 и 2021 годах за впечатляющий рост зарубежных продаж. В 2018 году Telemos Capital стал владельцем большей части акций Lovehoney.

WOW Tech Group

WOW Tech — одна из ведущих компаний в индустрии интимных товаров для взрослых. Она предоставляет премиум-продукты и основное внимание уделяет разработке инновационных товаров. Глава WOW Tech, Йоханнес Плеттенберг, заложил основы компании еще в 2017 году, когда вместе с инвесторами приобрел немецкую компанию Womanizer. В 2018 году Womanizer объединился с канадским производителем секс-игрушек We-Vibe, и так появилась компания WOW Tech Group. В начале 2020 года CDH Investments стал владельцем большинства акций Wow Tech Group.

Lovehoney Group

В 2021 году WOW Tech Group и Lovehoney объединились. Вместе с швейцарским брендом Amorana, приобретенным Lovehoney в 2020 году, они теперь формируют Lovehoney Group (LHG). Эта сделка объединила бренды Lovehoney, включая Fifty Shades of Grey, с мощным портфелем брендов WOW Tech — Womanizer, We-Vibe, Romp и Arcwave. Группу возглавляет CEO WOW Tech Йоханнес Плеттенберг.

Самые популярные секс-игрушки

Секс-игрушки для женщин

Наиболее любимые многими женщинами — игрушки для клитора. Чтобы определиться, какую игрушку для взрослых выбрать, стоит разобраться, хочется ли ощущений только снаружи или также и внутри.

Самые популярные секс-игрушки для женщин — с посасывающим и вибрирующим эффектом. Например, мастурбатор Womanizer или стимулятор клитора Satisfyer. Также популярны вагинальные вибраторы из биокожи, которые быстро прогреваются внутри тела. Они мягкие на ощупь и удобны для использования в паре при кунилингусе.

Даже те, кто никогда не пользовался игрушками для взрослых, знают о вибраторах-"кроликах" — очень популярной модели вибраторов. Это специальное устройство для одновременного воздействия на переднюю стенку влагалища (точку G), а также на клитор. Внешний вид игрушки — ствол с маленьким отростком. Такую секс-игрушку можно приобрести в разнообразных оттенках, а также выбрать подходящий размер.





Секс-игрушки для мужчин

Для мужчин в тренде мастурбаторы, обладающие несколькими функциями. Которые, например, сужаются и вибрируют, имеют функцию подогрева. И даже существуют мастурбаторы, которые могут двигаться, добавляя реалистичности ощущениям. Очень часто мужчины выбирают в секс-шопах разные насадки и эрекционные кольца. Также сейчас все больше популярности приобретают массажеры простаты.

Секс-игрушки для двоих

Сейчас заметно растет популярность секс-игрушек, взаимодействующих с мобильными устройствами, работающих на расстоянии и способных поддерживать видео-чат. В целом, для максимального удовольствия в паре можно настроить почти любую игрушку. Специально для того, чтобы стимулировать обоих партнеров одновременно во время близости, разработаны вибраторы-скобки. Эти устройства оборудованы двумя "отростками" – один предназначен для стимуляции клитора, а второй одновременно с пенисом вводится во влагалище, даря дополнительные ощущения мужчине и активно воздействуя на точку G женщины. Это помогает партнерам одновременно достигнуть пика удовольствия.



