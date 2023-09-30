Секс и его разновидности: кратко о популярных сексуальных практиках

Секс – это очень широкое понятие, которое включает в себя не только пенетрацию, а и различные ласки и сексуальные практики. "Комментарии" расскажут о нескольких видах секса, о которых стоит знать, чтобы разнообразить сексуальную жизнь.

Секс и его разновидности. Фото: cottonbro studio, pexels.com

Анальный секс

Анальный секс — это сексуальная практика, при которой один партнер вводит свой пенис, секс-игрушку или пальцы в анальное отверстие другого партнера. Этот вид секса может быть частью разнообразия сексуальной жизни пары и удовлетворять сексуальные потребности обоих партнеров. Некоторым людям анальный секс приносит удовольствие, но некоторым такой вид секса совсем не нравится. Правильная подготовка к анальному сексу и использование смазки помогают уменьшить дискомфорт.

Оральный секс

Оральный секс представляет собой вид сексуальной активности, в котором половое возбуждение и удовлетворение достигаются ласками половых органов партнера с использованием губ, языка, зубов и ротовой полости. Это куннилингус (ласки женских половых органов) и минет (ласки мужских половых органов).

Мастурбация

Мастурбация — это форма удовлетворения сексуальной потребности путем самостимуляции собственных гениталий или эрогенных зон. Это естественное явление как для мужчин, так и для женщин. Мастурбация, кроме доставления удовольствия, также имеет ряд положительных аспектов для здоровья. Она помогает расслабиться, уменьшить стресс, улучшить сон и даже может помочь в лечении некоторых сексуальных дисфункций. Сексологи считают, что мастурбация — это нормальная часть сексуальной жизни.

Использование секс-игрушек

Секс-игрушки, также известные как интимные игрушки для взрослых, представляют собой специально разработанные предметы или устройства, которые используются для усиления сексуального удовольствия и привносят разнообразие в сексуальные отношения. Это вибраторы, дилдо, анальные пробки, фаллоимитаторы и многое другое. Секс-игрушки могут использоваться как в парах, чтобы добавить новизну в интимные отношения, так и для самоудовлетворения. Секс-игрушки доступны в разных формах и размерах, и выбор очень широк.

Ролевые игры

Ролевая игра — это особый вид секса, в котором партнеры разыгрывают сексуальные сценарии и ситуации в соответствии с выбранными ролями. Ролевая игра может включать в себя имитацию различных сексуальных фантазий, сценариев и обстановок. Целью таких игр является добавление разнообразия и страсти в интимные отношения, а также удовлетворение фантазий и желаний. В ролевых играх партнеры могут воплощать разные роли, такие как учитель и ученик, врач и пациент, полицейский и заключенный, фантазийные персонажи из книг, фильмов или игр. Такие игры могут быть разнообразными, от более романтичных сценариев до более экспериментальных сцен.

БДСМ

БДСМ (от английского Bondage & Discipline, Domination & Submission, Sadism & Masochism) представляет собой психосексуальную субкультуру, в основе которой лежат ролевые игры в господство и подчинение. Эта субкультура включает в себя широкий спектр сексуальных практик, включая бондаж, дисциплинарные и ролевые игры, игровое подчинение, унижение, наказания. БДСМ охватывает разнообразные сексуальные фантазии и сценарии, в которых один партнер принимает роль доминанта, контролируя действия и ограничивая в чем-то другого партнера, который играет в подчинение. Участники БДСМ часто используют фетиш-атрибутику и фетиш-моду — например, всевозможные кожаные элементы одежды с декоративными элементами из стали (или без таковых), латексные костюмы, ошейники, наручники, маски и т. п.

Сквиртинг

Сквирт, или струйный оргазм, представляет собой явление, при котором женщина выделяет заметное количество жидкости во время сексуальной стимуляции и оргазма. Сквиртинг и женскую эякуляцию считают разными явлениями в большинстве научных публикаций. Во время женской эякуляции вытекает молочно-белая жидкость из парауретральных желёз (желёз Скина), а во время сквиртинга вместе с этой жидкостью выпрыскивается прозрачная жидкость из мочевого пузыря. Сквиртинг до конца не изучен, и это явление может происходить не у всех женщин.