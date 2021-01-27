Пять секс-мифов, из-за которых страдают женщины

Каждая женщина должна получать удовольствие от секса и исследовать свое тело. Однако старые мифы, которые въелись в мозг некоторых женщин, мешают это делать.

Главные мифы в сексе из-за которых страдают женщины. Фото: pinimg.com

Об распространенных мифах рассказала гинеколог Валерия Даценко.

1. Здоровая женщина чувствует вагинальный оргазм

Научно доказано, что существует один вид оргазма — клиторальный, поэтому не нужно думать, что с вашим телом что-то не так. Просто наслаждайтесь процессом и сосредоточьтесь на ощущениях, а не на переживаниях.

2. У каждой женщины существует точка G

О точке G говорится давно. Ученые заявляют, что она находится за уретрой и лобковой костью на передней стенке влагалища. Однако во время секса очень трудно отыскать ее — в каждой женщины индивидуальная степень чувствительности и строение гениталий. Поэтому здесь нужно долго изучать свое тело. Если вы вообще не испытываете оргазма — стоит обратиться к специалисту. Если вы просто привязаны в мыслях к этой точке, оргазма не произойдет, поскольку ваши мысли не дадут расслабиться.

3. Идеальная пара оргазмирует одновременно

Во многих эротических фильмах нам показывают одновременный оргазм. Однако в жизни его достичь не так просто. Каждый человек — индивидуальность, не такой как другие. Поэтому некоторым для достижения оргазма нужно пару минут, некоторым больше.

Если же вы хотите контролировать свой оргазм, выполняйте упражнения Кегеля.

4. Вагинальные выделения свидетельствуют о готовности женщины к сексу

Вагинальные выделения — это обычное явление у женщины. Это не значит, что вы возбуждены и хотите секса прямо сейчас. Однако, если выделений длительное время нет, стоит обратиться к гинекологу.

Ученые сообщают, что даже во время изнасилования у женщины может выделиться вагинальная смазка. Однако это не означает, что она хотела этого сексуального контакта.

5. Девственная плева — признак женской девственности

Этот миф вводит в заблуждение многих девушек. На самом деле девственная плева — это эластичная складка слизистой оболочки. Она может иметь разнообразную форму. Иногда плевы может и не быть. Это все зависит от особенностей организма. поэтому сравнивать девственность с наличием девственной плевы неправильно.

Главное помнить, что каждая женщина — индивидуальна и неповторима.

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