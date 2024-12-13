Пять самых популярных порноактеров в Украине: кто они

Украинская порноактриса Джозефина Джексон стала лидером в рейтинге самых популярных исполнителей на Pornhub среди украинских зрителей. Рейтинг обнародовал самый большой в мире сайт для взрослых Pornhub в своем ежегодном анализе за 2024 год.

Порноактриса Джозефина Джексон. Фото из открытых источников

Согласно статистике Pornhub, наиболее искомым запросом в Украине стал "хентай" – порнография в стиле аниме. Наиболее популярной по количеству просмотров стала категория – MILF. Это акроним, означающий "мама, с которой я хотел бы переспать". Он преимущественно указывает на сексуально привлекательную женщину в возрасте примерно 35-50 лет, которую называют "милфа".

Пять самых популярных порнозвезд в Украине по версии Pornhub

5. Angela White (Анджела Уайт)

— ранг Pornhub: 6 место

— количество просмотров: 1,6 млрд

— подписчики: 1 млн

— рост: 160 см

— вес: 59 кг

— возраст: 39 лет

Angela White

Анджела Уайт – это австралийская порноактриса, которая начала карьеру в 2003 году, после своего 18-летия еще не окончив школу. Первые 8 лет Уайт снималась только в сольных и лесбийских сценах. Лишь в 2011 году Анджела Уайт впервые снялась в сцене с участием мужчины и сразу получила титул "Хардкорной исполнительницы года" от журнала Score. Впоследствии ресурс XBIZ назвал Уайт "самой известной исполнительницей для взрослых в Австралии", а The Daily Beast описал актрису, как "Мэрил Стрип порно". Уайт была введена в Зал славы AVN и в 2020 году стала первой трехкратной победительницей года среди женщин.

4. Alex Adams (Алекс Адамс)

— ранг Pornhub: 2 место

— количество просмотров: 6 млрд

— подписчики: 1,6 млн

— рост: 178 см

— вес: 84 кг

— возраст: 37 лет

Alex Adams

Алекс Адамс – британский порноактер, который начал сниматься в фильмах для взрослых в 2012 году с 25-летнего возраста. Впоследствии переехал в Калифорнию, США. Адамс работал с многими киностудиями Mature Video и получил многочисленные награды порноиндустрии. За свою карьеру Алекс Адамс снялся более чем в 500 порнографических видео. Alex Adams единственный порноактер мужского пола, попавший в список самых популярных в Украине.

3. Lana Rhoades (Лана Роудс)

— ранг Pornhub: 3 место

— количество просмотров: 2 млрд

— подписчики: 2 млн

— рост: 160 см

— вес: 52 кг

— возраст: 28 лет

Lana Rhoades

Лана Роудс – американская порноактриса, которая дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет. В 2017 году получила титул "Лучшая новая актриса" по версии XBIZ Award. Pornhub Award назвал Лану Роудс в 2019 и 2020 популярнейшей порнозвездой. Псевдоним Лана взяла от одного из персонажей второго сезона телесериала "Американская история ужасов". Настоящее имя порноактрисы – Амара Мэйпл. В январе 2022 года сообщила, что родила сына. Снялась в более чем 300 порнографических роликах.

2. Eva Elfie (Ева Эльфи)

— ранг Pornhub: 8 место

— количество просмотров: 1,2 млрд

— подписчики: 2,4 млн

— рост: 163 см

— вес: 45 кг

— возраст: 24 года

Eva Elfie

Ева Эльфи – российская порноактриса, вебкам-модель и ютуберка, родившаяся в Омске. Настоящее имя – Юлия Романова. Первые съемки как обнаженной фотомодели прошли осенью 2018 года в аннексированном Крыму. Ева Эльфи начала сниматься в соло и лесбийском порно, а затем и традиционном. В феврале 2019 года создала канал на Pornhub и через год стала одной из самых популярных порнозвезд платформы. В марте 2022 года переехала из Москвы в Калифорнию.

1. Josephine Jackson (Джозефина Джексон)

— ранг Pornhub: 153 место

— количество просмотров: 295 млн

— подписчики: 187 тыс.

— рост: 170 см

— вес: 59 кг

— возраст: 29 лет

Josephine Jackson

Джозефина Джексон — украинская порноактриса, которая перешла в индустрию с фотосессий в стиле "ню". Настоящее имя – Юлия Сенюк. Первые съемки Джозефины прошли в 2018 году, в возрасте 23 лет на кастинге Пьера Вудмана. В 2023 году порноактриса привлекла своего коллегу, одного из самых популярных актеров фильмов для взрослых Джонни Синса, к помощи Украине. В феврале 2024 года провела занятия по реабилитации раненых бойцов ВСУ. Также Джозефина Джексон использовала свою популярность для сбора денег на финансирование проекта для реабилитации военных с ампутациями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывает украинская порноактриса Джозефина Джексон.

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