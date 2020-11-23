Презервативы для женщин

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Женский презерватив — тонкий мешочек из синтетического каучука (нитрила) или полиуретана, который вставляется во влагалище перед сексом, чтобы предотвратить зачатие. Презерватив имеет мягкое гибкое кольцо на каждом конце, что помогает удерживать его на месте.

Насколько надежны женские презервативы для контрацепции?

При последовательном и правильном использовании женские презервативы эффективны на 95 %. Женский презерватив не может гарантировать результат, если он вставлен неправильно и скользит во время секса, если он разрывается до или во время секса.

Никогда не используйте женский презерватив, когда ваш партнер использует мужской презерватив! Трение может вытолкнуть презерватив или привести к выскальзыванию или разрыву презерватива. Женские презервативы также не предназначены для использования с влагалищной диафрагмой.

Насколько хорошо женские презервативы защищают от инфекций, передающихся половым путем?

Женские презервативы изучены недостаточно хорошо, поэтому эксперты точно не знают, насколько хорошо они предотвращают передачу ИППП. Несколько исследований показывают, что они столь же эффективны, как и мужские латексные презервативы, и в лабораторных испытаниях женский презерватив оказался эффективным барьером для ВИЧ и других ИППП. Более того, поскольку внешнее кольцо покрывает область вокруг отверстия во влагалище, женский презерватив может обеспечить большую защиту от генитальных кожных инфекций, таких как герпес, чем мужской презерватив.

Имеются ли у женских презервативов какие-либо побочные эффекты?

Женский презерватив не вызывает значительных побочных эффектов. Менее 3 % женщин сообщают о дискомфорте после вставки презерватива, жжения, сыпи или зуда. Препараты из полиуретана и нитрила могут быть хорошей альтернативой для людей, страдающих аллергией на латекс.

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