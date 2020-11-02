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PornHub знакомит людей с некинематографическим сексом

Сайт PornHub создал учебный сериал о реальном сексе и всем, что с ним связано

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Один из самых успешных порносайтов PornHub создал образовательный сериал, в котором затрагивает реальный секс и темы, с ним связанные. Это событие сообщила одна из популярных американских порноактрис Аса Акира в своем Твиттере. Сериал называется PornHub Sex Ed и уже доступен к просмотру.

PornHub знакомит людей с некинематографическим сексом

Фото: Iphones

Сериал рассказывает об анатомии, сексуальном здоровье, средствах контрацепции и коммуникации между партнерами. Эти и другие темы ярко осветили в 11 сериях. Продолжительность одной серии недолгая — от двух до пяти минут.

В каждой серии присутствует один сертифицированный врач или эксперт по той или иной теме, который делится своими знаниями со зрителем. Информация подается в познавательно-развлекательном направлении.

Режиссеры также уделили внимание карантину и рассказали о сексе во время пандемии в последнем эпизоде.

Напоминаем, что PornHub — компания, которая выпускает много учебной информации о сексе и сексуальном здоровье, в том числе подкасты, видеоролики и мультфильм о парне Дике и его девушке Джейн.

Также звезды PornHub показывают как нужно мыть руки.



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