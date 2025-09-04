logo

Pornhub заплатит 5 млн долл. штрафа: какая причина
НОВОСТИ

Pornhub заплатит 5 млн долл. штрафа: какая причина

В компании не признали свою вину, однако согласились на сделку

4 сентября 2025, 17:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и власти штата Юта оштрафовали компанию Aylo (дистрибьютора Pornhub) и других сайтов для взрослых на 5 млн долл. за то, что она не остановила распространение видео с несовершеннолетними.

Pornhub заплатит 5 млн долл. штрафа: какая причина

Pornhub. Иллюстративное фото

Регуляторы, как пишет издание Dev, установили, что Aylo годами игнорировала сообщения о видео с детской эксплуатацией на своих ресурсах. Компания заявляла о "нулевой толерантности" к такому контенту, однако фактически не проверяла ролики, которые обозначали пользователи. Тем самым позволяла нарушителям создавать новые аккаунты. Аудит еще в 2020 году обнаружил десятки тысяч видео с несовершеннолетними и записей без согласия участников.

"Только в 2022 году Aylo частично ограничила повторную регистрацию для пользователей с заблокированными аккаунтами, однако этого оказалось недостаточно. Технических средств, которые делали бы невозможным повторную загрузку запрещенных материалов через другие учетные записи, компания не внедрила", — пишет издание.

Aylo, в рамках договоренности с FTC, обязана внедрить более строгие системы модерации:

  • проверять личности всех участников контента,

  • обеспечивать постоянный мониторинг загрузок,

  • не допускать повторного появления запрещенных видео.

В течение следующих десяти лет независимая компания будет проверять, соблюдает ли Aylo правила. Если регуляторы выявят нарушение, штраф может возрасти еще на 10 млн долларов.

В компании не признают свою вину, но согласились на сделку, подчеркнув, что с 2020 года уже ввели ряд изменений: обязательную верификацию для всех пользователей, расширение штата модераторов и использование новых технологий контроля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что секс может вызвать рак.




Источник: https://dev.ua/news/pornhub-zaplatyt-5-mln-shtrafu-za-publikatsiiu-dytiachoho-porno-1756989685
