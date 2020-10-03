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Главная Новости Досуг секс Pornhub выпустил клип, который учит как не нужно делать ЭТО (ВИДЕО)
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Pornhub выпустил клип, который учит как не нужно делать ЭТО (ВИДЕО)

В клипе подручные предметы намекают, что они не созданы для мастурбации

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

Популярная платформа сексуального контента Pornhub выпустила новый клип, в котором показывает, что подручные средства — не лучший вариант для самоудовлетворения. 

Pornhub выпустил клип, который учит как не нужно делать ЭТО (ВИДЕО)

В игривой форме авторы ролика показывают, что пирог (известная аллюзия на серию молодежных фильмов "Американский пирог"), овощи или зубная щетка с вибрацией не являются помощниками при самоудовлетворении. Обычные вещи, которые находятся у каждого в доме, неожиданно становятся живыми и напевают о своем прямом предназначении. 

Сам клип называется "Это не моя работа", как бы намекая каждому о своей роли в жизни человека. По состоянию на утро 3 октября данный ролик уже посмотрели более 50 тысяч человек. 


Ранее "Комментарии" сообщали, как снимался известный клип Нади Дорофеевой. 

По словам Надежды, закулисье получилось "красивым и мокрым". В коротком видео-обзоре можно увидеть, как создавались образы артистов, какой была атмосфера на съемочной площадке и как на самом деле "рождается" клип.


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