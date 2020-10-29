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Почему так много людей не пользуется презервативами

Презервативы всегда были и остаются самым популярным контрацептивом. Хотя презервативы снижают риск инфекций, передаваемых половым путем, и защищают от нежелательной беременности с эффективностью 98%, предвзятость в их отношении по-прежнему остается большой проблемой среди взрослых и молодых людей.

сегодня, 17:45
Автор:

Седлецкая Татьяна


Почему так много людей не пользуется презервативами

Фото: health.24tv.ua

Согласно недавнему опросу, 60% респондентов редко или никогда не используют презервативы.

50% опрошенных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет признаются, что никогда не использовали презерватив во время секса. Это вызывает беспокойство, учитывая, что каждый день во всем мире миллионы людей заражаются инфекциями путем незащищенного секса. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения сообщает о примерно 357 миллионах новых случаев инфицирования хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом (не говоря уже о таких неизлечимых заболеваниях, как генитальный герпес).

Так почему же так много людей готовы рисковать своим здоровьем, занимаясь сексом без презервативов? Согласно Cosmopolitan, основная причина заключается в том, что людей мало беспокоит заражение ИППП (даже ВИЧ), ввиду святой веры в то, что с ними этого не произойдет.

Среди других причин:

– отношения с партнером, который не настаивает на использовании презерватива

- надевание презерватива портит момент

- использование других противозачаточных средств

- необходимость выбросить презерватив после секса

Эти результаты говорят о слабой информированности молодежи о сексуальной безопасности. Но есть и хорошие новости: 72% людей заявили, что уважают желание партнера, который просит использовать презерватив. 


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