Опасная сексуальная практика набирает популярность среди молодежи: может вызвать повреждение мозга и инсульт

В мире, где сексуальные практики становятся все более открытыми, а порнография доступнее, эксперты предупреждают о серьезной угрозе здоровью, которая маскируется под "норму". Речь идет о сексуальном удушении – практике, которая может привести к повреждению мозга, инсульта или смерти.

Сексуальное удушение может привести к повреждению мозга. Фото из открытых источников

Аутоасфиксофилия, сексуальное удушение или эротическая асфиксия, все чаще появляется в видео для взрослых и, как следствие, становится распространенной практикой в реальной жизни, особенно среди молодых людей. Согласно исследованию, проведенному Институтом борьбы с удушением в Великобритании, более трети человек в возрасте от 16 до 34 лет признались в участии в такой практике. Среди людей в возрасте 35–54 лет этот показатель составляет 16%, а среди тех, кому за 55 – только 3%.

Психолог и руководительница направления сексуального здоровья в Университете Западной Англии Джейн Мейрик отмечает опасность такой сексуальной практики. По словам Мейрик, это эта практика настолько нормализована среди молодежи, что большинство из них не считают ее проблематичной, тогда как старшее поколение даже не подозревает о ее распространении.

"Не существует безопасного способа сделать это. Нет безопасного количества кислорода или крови, которое можно отобрать у мозга ради сексуального удовольствия", – предупреждает Мейрик.

Медицинский портал WebMD отмечает, что даже в "легких" случаях сексуальная асфиксия может повлечь за собой разрывы сосудов, потерю голоса или проблемы с проглатыванием. В более тяжелых ситуациях эротическая асфиксия может вызвать депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, потерю памяти, а в некоторых случаях смерть.

Как отмечают эксперты, давление на сонные артерии во время сексуального удушения может в считанные секунды повлечь за собой потерю сознания или необратимые повреждения мозговых клеток. В случае, если человек упал в обморок во время полового акта, не может дышать или говорить, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что партнер задушил женщину во время опасной сексуальной практики эротической асфиксии.

Также "Комментарии" писали, что известный голливудский актер арестован за сексуальное удушение.