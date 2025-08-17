Менеджер борделя раскрывает правило восьми секунд: что оно означает

Менеджер европейского борделя Кэтрин Де Нуар рассказала об уникальном правиле "восьми секунд", которое действует в ее заведении. По ее словам, в мире легальной секс-индустрии безопасность работниц на первом месте, поэтому на обеспечение их покоя и защиты требуется всего несколько секунд.

Менеджер борделя Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников

Кэтрин Де Нуар управляет легальным борделем в Нидерландах уже девять лет и в TikTok делится особенностями своей работы. На одном из своих видео менеджер борделя указала, что безопасность является "ключевой чертой" заведения и поделилась тем, что все комнаты оборудованы кнопками тревоги.

"В случае чрезвычайной ситуации или напряженной ситуации работникам позволяется нажать кнопку тревоги. Правило восьми секунд касается времени, в течение которого наша команда безопасности должна прибыть в помещение по нажатию кнопки тревоги", — рассказала Де Нуар.

По ее словам, чтобы гарантировать соблюдение правила "восьми секунд", охранники регулярно проходят тренировки, в частности отрабатывают маршруты в каждую комнату, чтобы добраться до нее как можно скорее.

Однако менеджер признается, что тревожную кнопку нажимают редко. По словам Де Нуар, это происходит один или два раза в месяц, но даже тогда причины в большинстве своем не связаны с агрессией.

"Чаще всего это происходит, когда время истекло, а клиент не хочет идти или заснул так крепко, что его невозможно разбудить", — пояснила менеджер борделя.

Кэтрин Де Нуар добавила, что за девять лет работы "никогда не сталкивалась ни с какими серьезными случаями агрессии" в борделе.

