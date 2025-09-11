Менеджер борделя назвала тип мужчин, посещающих публичный дом

Менеджер легального публичного дома с десятилетним опытом Кэтрин Де Нуар рассказала, что представления о клиентах борделей обычно полны стереотипов. В массовом сознании это часто "странные одиночки" или люди из маргинальной части общества. Но, по ее словам, реальность оказывается совсем другой.

Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников

Кэтрин Де Нуар сообщила, что в ее бордель в среднем за день приходят сотни клиентов, около 200-700 человек. Однако менеджер отмечает, что определенного типа посетителей борделя просто не существует.

"Многие люди считают клиентов борделей жуткими чудаками, но это совсем не так. Вы, наверное, знаете нескольких из них в реальной жизни — это ваши друзья, коллеги, бывшие одноклассники, врачи или даже учителя вашего ребенка. Они просто не говорят об этом, потому что это до сих пор очень стигматизировано", — рассказывает Де Нуар.

По словам менеджера, в дверь борделя могут зайти как молодые люди от 18 лет, так и пенсионеры до 80 лет. Кроме того, их занятия охватывают разные профессии, в частности это могут быть врачи, юристы, государственные служащие, строители, водители автобусов или преподаватели.

Также бордель обслуживает людей с инвалидностью. По словам Кэтрин Де Нуар, один из постоянных клиентов борделя мужчина с квадриплегией, которого приводят родители. Они помогают ему добраться до комнаты и ждут в гостиной с чаем, пока осуществляется процесс.

Менеджерша указывает разные причины, почему мужчины ходят в бордель.

"У нас были девственники, которые хотели иметь свой "первый раз" в безопасной среде с профессионалом. Некоторые мужчины чрезвычайно успешны в своей карьере, но не имеют времени или энергии на свидание, или отношения. Для них бордель — это самый практичный и экономичный вариант. Другим просто нравится атмосфера. Некоторые интересуются и хотят попробовать это один раз. А еще есть мальчишники — такие места очень популярны именно для этого", — рассказывает Де Нуар.

Тема измены часто окружает секс-индустрию, но, по словам Кэтрин, многие женатые мужчины даже не скрывают свой статус.

"Честно говоря, большинство из них не пытаются этого скрыть. Они заходят с кольцом или прямо говорят секс-работницам, что они женаты", — уверяет менеджер.

