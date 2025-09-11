Менеджер борделя назвала тип мужчин, посещающих публичный дом

Рубрики
Менеджер легального публичного дома с десятилетним опытом Кэтрин Де Нуар рассказала, что представления о клиентах борделей обычно полны стереотипов. В массовом сознании это часто "странные одиночки" или люди из маргинальной части общества. Но, по ее словам, реальность оказывается совсем другой.
Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников
Кэтрин Де Нуар сообщила, что в ее бордель в среднем за день приходят сотни клиентов, около 200-700 человек. Однако менеджер отмечает, что определенного типа посетителей борделя просто не существует.
По словам менеджера, в дверь борделя могут зайти как молодые люди от 18 лет, так и пенсионеры до 80 лет. Кроме того, их занятия охватывают разные профессии, в частности это могут быть врачи, юристы, государственные служащие, строители, водители автобусов или преподаватели.
Также бордель обслуживает людей с инвалидностью. По словам Кэтрин Де Нуар, один из постоянных клиентов борделя мужчина с квадриплегией, которого приводят родители. Они помогают ему добраться до комнаты и ждут в гостиной с чаем, пока осуществляется процесс.
Менеджерша указывает разные причины, почему мужчины ходят в бордель.
Тема измены часто окружает секс-индустрию, но, по словам Кэтрин, многие женатые мужчины даже не скрывают свой статус.
