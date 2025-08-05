Менеджер борделя назвала "глупые" ошибки мужчин, из-за которых их ловят на измене

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Менеджер известного европейского борделя и звезда OnlyFans Кэтрин Де Нуар рассказала, что за девять лет работы увидела немало раскрытых измен и нервных скандалов в вестибюле своего заведения. Она сообщила, как именно мужчин ловят на измене во время посещения борделя.
Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников
По данным Института семейных исследований США, 20% мужчин в гетеросексуальных отношениях изменяют, тогда как у женщин показатель несколько ниже – 13%. Таким образом, измена в обществе – это не редкость, в частности в борделе. Менеджерша Катрин Де Нуар рассказала о "дурацких" ошибках мужчин-изменщиков.
Первой "роковой" ошибкой Катрин Де Нуар называет включенное определение местоположения на телефоне.
Еще одна распространенная "ошибка", по мнению владелицы борделя, оказалось снятие денег в банкоматах возле заведения.
По ее словам, очень подозрительно, когда вы видите, что ваш партнер снимает много денег в 4 утра в районе борделя, а вам приходит уведомление об этом.
Де Нуар считает, что нередко все раскрывается из-за халатности. Например, через оставленные в карманах билеты в бордель.
Несмотря на измену как факт, Кэтрин отмечает, что часто это не история о нелюбви, а о недовольстве собственными желаниями или недовольных сексуальных фантазиях.
По ее словам, некоторые хотят исследовать фантазии, которые им некомфортно исследовать со своим партнером, как БДСМ, потому что им стыдно говорить об этом дома. Она сказала, что некоторые мужчины используют бордель в качестве терапии, просто желая высказать свои проблемы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полицейские шесть раз занимались сексом с проститутками, чтобы разоблачить бордель в Киеве.
Также "Комментарии" писали, что испанская компания ввела официальный получасовой перерыв на мастурбацию.