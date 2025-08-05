Менеджер борделя назвала "глупые" ошибки мужчин, из-за которых их ловят на измене

Менеджер известного европейского борделя и звезда OnlyFans Кэтрин Де Нуар рассказала, что за девять лет работы увидела немало раскрытых измен и нервных скандалов в вестибюле своего заведения. Она сообщила, как именно мужчин ловят на измене во время посещения борделя.

Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников

По данным Института семейных исследований США, 20% мужчин в гетеросексуальных отношениях изменяют, тогда как у женщин показатель несколько ниже – 13%. Таким образом, измена в обществе – это не редкость, в частности в борделе. Менеджерша Катрин Де Нуар рассказала о "дурацких" ошибках мужчин-изменщиков.

Геолокация как враг

Первой "роковой" ошибкой Катрин Де Нуар называет включенное определение местоположения на телефоне.

"У некоторых ребят активировано совместное использование геоданных, или же сохраняется история передвижений в картах. И вдруг бац, жена видит, что в 2 ночи он у борделя", — рассказывает Де Нуар.

Совместные счета

Еще одна распространенная "ошибка", по мнению владелицы борделя, оказалось снятие денег в банкоматах возле заведения.

"Многие парни не носят с собой достаточно наличных денег. Поэтому они уходят и снимают деньги в банкомате, который обычно находится где-то у борделя или внутри него", — отмечает звезда OnlyFans.

По ее словам, очень подозрительно, когда вы видите, что ваш партнер снимает много денег в 4 утра в районе борделя, а вам приходит уведомление об этом.

Билеты в карманах

Де Нуар считает, что нередко все раскрывается из-за халатности. Например, через оставленные в карманах билеты в бордель.

"Один мужчина пришел с женой. Она нашла в его кармане билет, а он просил меня убедить ее, что это не его. Хотя я объяснила, что у нас более 60 камер видеонаблюдения, но мы не можем искать одного человека на записях за неделю", — рассказала Кэтрин и добавила, что мужчине нужно поговорить с женой.

Почему мужчины идут в бордель

Несмотря на измену как факт, Кэтрин отмечает, что часто это не история о нелюбви, а о недовольстве собственными желаниями или недовольных сексуальных фантазиях.

"Многие мужчины счастливы в браке, они любят своих жен, но не хотят давить на партнершу в интимных вопросах. Визит к специалисту они считают менее эмоционально рискованным, чем роман на стороне", — объясняет менеджер борделя.

По ее словам, некоторые хотят исследовать фантазии, которые им некомфортно исследовать со своим партнером, как БДСМ, потому что им стыдно говорить об этом дома. Она сказала, что некоторые мужчины используют бордель в качестве терапии, просто желая высказать свои проблемы.

"А есть мужчины, для которых это просто часть их образа жизни. Даже если дома все "хорошо", они все равно хотят чувствовать себя чемпионами — как бы их желают и они нужны", — сказала Де Нуар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полицейские шесть раз занимались сексом с проститутками, чтобы разоблачить бордель в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что испанская компания ввела официальный получасовой перерыв на мастурбацию.