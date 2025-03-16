logo

BTC/USD

82597.97

ETH/USD

1874.11

LTC/USD

89.38

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс "Марафон" или "спринт": какой секс более полезен для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

"Марафон" или "спринт": какой секс более полезен для здоровья

Преимущества длительного и быстрого секса

сегодня, 01:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Секс – это не только источник удовольствия, но и важная составляющая здорового образа жизни. Однако возникает вопрос: какой секс более полезен для здоровья – длительный и нежный "марафон" или короткий и интенсивный "спринт"?

"Марафон" или "спринт": какой секс более полезен для здоровья

Иллюстративное фото

Польза "марафона"

Длительный секс, как правило, предполагает больше времени на прелюдию, нежные прикосновения и глубокую эмоциональную связь между партнерами.

Снижение стресса. Длительный секс способствует выработке окситоцина – гормона, снижающего уровень стресса и тревоги.

Улучшение сна. Окситоцин также способствует расслаблению и улучшает качество сна.

Укрепление отношений. Длительный секс способствует укреплению эмоциональной связи между партнерами.

Улучшение настроения. Секс способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья, улучшающих настроение и снижающих боль.

Польза "спринта"

Короткий и интенсивный секс обычно предусматривает быстрые и энергичные движения, которые могут привести к сильному оргазму.

Сжигание калорий. Интенсивный секс может сжечь больше калорий, чем продолжительный секс.

Укрепление мышц. Интенсивные движения могут укрепить мышцы и улучшить тонус тела.

Повышение уровня тестостерона. Интенсивный секс может повысить уровень тестостерона у мужчин, что способствует улучшению либидо и мышечной массы.

Снижение АД. Интенсивный секс может снизить АД, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

Что же выбрать?

На самом деле, оба вида секса имеют свои преимущества и могут быть полезны для здоровья. Важно найти баланс между "марафоном" и "спринтом", чтобы получить максимальное удовольствие и пользу.

Факторы, которые следует учитывать:

Личные предпочтения. Каждый имеет свои предпочтения по поводу продолжительности и интенсивности секса.

Настроение и энергия. Иногда хочется нежного и продолжительного секса, а иногда быстрого и интенсивного.

Отношения с партнером. Важно обсуждать с партнером свои предпочтения и желания.

Состояние здоровья. Людям с определенными заболеваниями может быть рекомендовано избегать интенсивного секса.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об удачных позах для быстрого секса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости