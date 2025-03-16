"Марафон" или "спринт": какой секс более полезен для здоровья

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Кречмаровская Наталия
Секс – это не только источник удовольствия, но и важная составляющая здорового образа жизни. Однако возникает вопрос: какой секс более полезен для здоровья – длительный и нежный "марафон" или короткий и интенсивный "спринт"?
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Длительный секс, как правило, предполагает больше времени на прелюдию, нежные прикосновения и глубокую эмоциональную связь между партнерами.
Снижение стресса. Длительный секс способствует выработке окситоцина – гормона, снижающего уровень стресса и тревоги.
Улучшение сна. Окситоцин также способствует расслаблению и улучшает качество сна.
Укрепление отношений. Длительный секс способствует укреплению эмоциональной связи между партнерами.
Улучшение настроения. Секс способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья, улучшающих настроение и снижающих боль.
Короткий и интенсивный секс обычно предусматривает быстрые и энергичные движения, которые могут привести к сильному оргазму.
Сжигание калорий. Интенсивный секс может сжечь больше калорий, чем продолжительный секс.
Укрепление мышц. Интенсивные движения могут укрепить мышцы и улучшить тонус тела.
Повышение уровня тестостерона. Интенсивный секс может повысить уровень тестостерона у мужчин, что способствует улучшению либидо и мышечной массы.
Снижение АД. Интенсивный секс может снизить АД, что полезно для сердечно-сосудистой системы.
На самом деле, оба вида секса имеют свои преимущества и могут быть полезны для здоровья. Важно найти баланс между "марафоном" и "спринтом", чтобы получить максимальное удовольствие и пользу.
Факторы, которые следует учитывать:
Личные предпочтения. Каждый имеет свои предпочтения по поводу продолжительности и интенсивности секса.
Настроение и энергия. Иногда хочется нежного и продолжительного секса, а иногда быстрого и интенсивного.
Отношения с партнером. Важно обсуждать с партнером свои предпочтения и желания.
Состояние здоровья. Людям с определенными заболеваниями может быть рекомендовано избегать интенсивного секса.
Напомним, что портал "Комментарии" писал об удачных позах для быстрого секса.
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