Люди с какой группой крови чаще занимаются сексом

Исследования взаимосвязи между группой крови и сексуальной активностью ограничены, однако некоторые научные работы указывают на возможную связь между резус-фактором (Rh) и частотой сексуальных контактов.

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В 2020 году в журнале PLOS ONE было опубликовано исследование, изучавшее влияние резус-фактора на сексуальное поведение, желание и общее состояние здоровья. Результаты показали, что как мужчины, так и женщины с Rh-отрицательным фенотипом сообщали о более высокой сексуальной активности по сравнению со своими Rh-положительными сверстниками. В частности, Rh-отрицательные женщины имели более низкие показатели общего благополучия, тогда как Rh-отрицательные мужчины демонстрировали худшие показатели психического здоровья и экономического состояния. Однако обе группы отмечали повышенную сексуальную активность.

Авторы исследования предположили, что повышенная сексуальная активность среди Rh-отрицательных лиц может быть связана с переходом к более быстрой жизненной стратегии из-за худшего состояния здоровья и, соответственно, ожидаемой продолжительности жизни. Они также отметили, что влияние резус-фактора на сексуальное поведение было менее выражено по сравнению с такими факторами, как курение, употребление алкоголя и высокий индекс массы тела.

Другое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), изучало склонность людей выбирать партнеров с одинаковой группой крови. Анализ данных более одного миллиона китайских пар показал, что люди чаще выбирают партнеров с такой же группой крови, что может свидетельствовать об определенной связи между группой крови и выбором партнера.

Хотя эти исследования указывают на возможную связь между резус-фактором и сексуальной активностью, а также тенденцию выбирать партнеров с одинаковой группой крови, следует отметить, что в целом на сексуальное поведение влияет множество факторов, включая культурные, социальные и индивидуальные особенности. Поэтому делать окончательные выводы

Напомним, что согласно группе крови, как писал портал "Комментарии", некоторых людей называют лучшими любовниками.



