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200-летний презерватив с эротическим изображением выставили в музее (ФОТО)

200-летний презерватив стал экспонатом выставки о сексе в Нидерландах.

сегодня, 12:40
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Slava Kot

В Рейксмузеуме в Амстердаме открылась необычная выставка, объединившая искусство, историю и тему сексуального здоровья. Ее центральным экспонатом стал презерватив, которому почти 200 лет. Кроме того, редкий артефакт 19 века украшен эротическими сценами.

200-летний презерватив с эротическим изображением выставили в музее (ФОТО)

200-летний презерватив. Фото: Kelly Schenk/Rijksmuseum/AP

Согласно данным Национального музея Нидерландов, презерватив изготовлен ориентировочно в 1830-х годах и был сшит из овечьего аппендикса. Это типичный материал для контрацепции до появления латекса. На презервативе изображена эротическая сцена с участием монахини и трех священнослужителей, что придает артефакту как художественную и культурную ценность.

Специалисты музея предполагают, что этот предмет мог быть сувениром из борделя, поскольку объединяет элементы юмора, эротики и символическую критику моральных норм того времени.

200-летний презерватив с эротическими сценами

На поверхности презерватива можно прочесть французскую надпись "C'est mon choix" ("Это мой выбор"). Считается, что это ссылка на картину французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара "Суд Париса". Картина изображает троянского принца Париса, решающего судьбу конкурса красоты между тремя богинями.

Презерватив стал частью выставки "Безопасный секс?", открывшейся 3 июня в Национальном музее Нидерландов. Она исследует феномен секс-индустрии в 19 веке. В этот период тема секса оставалась табуированной, но в то же время активно существовала в культуре, медицине и искусстве. Выставка продлится до конца ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько должен длиться секс на самом деле.

Также "Комментарии" писали, что Маск назвал секс бессмысленным, за исключением одного варианта.



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Источник: https://apnews.com/article/amsterdam-condom-rijksmuseum-sex-work-76352b1551ac968bbf6c182db07d3e88
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