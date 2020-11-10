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Главная Новости Досуг секс 5 способов защитить сексуальную жизнь от своих детей
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5 способов защитить сексуальную жизнь от своих детей

Наличие детей может существенно повлиять на количество и качество вашей сексуальной жизни. Несколько советов, которые помогут сохранить желаемый баланс между мужем и детьми.

сегодня, 14:10
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 способов защитить сексуальную жизнь от своих детей

Фото: family.24tv

1.      Услуги няни

 

Конечно, бабушки и дедушки тоже могут присмотреть за внуками и развлечь их. Но помните, что высококвалифицированная няня не задает лишних вопросов и прекрасно ладит с детьми. Конечно, это может быть довольно затратное удовольствие, но ведь вы инвестируете деньги в свой счастливый брак, а это – бесценно. Если няня – не ваш случай, подойдите к решению задачи творчески – примите утренний душ вместе, пока малыш спит.

 

2.      Правило сна в своей кровати

 

С самых первых дней малыша приучайте его спать в своей кровати. Конечно, бывают исключения – плохое самочувствие ребенка, тогда он хочет быть поближе к маме с папой. Но такие случаи должны быть единичны.

 

3.      Правило закрытых дверей

 

Часто дети не выносят закрытых дверей, особенно, если за ними "прячется" мама. Но ведь если бы вы не закрывали двери в ванную комнату, вы испытывали бы некий дискомфорт всякий раз, когда вам хочется в туалет. Также и с сексом. Эта та интимная часть вашей жизни, которая не предназначена для посторонних глаз. Возьмите за правило закрывать как двери детской спальни на ночь, так и своей (если ваши дети взрослые).  

 

4. Время для супруга

 

Запланируйте что-то особенное – сделайте друг другу массаж, зажгите свечи и просто посмотрите кино в обнимку — чем больше времени вы проводите вместе и делаете сексуальных открытий, тем прочнее будут ваши отношения.

 

5.      Разговоры только о детях?


     Постарайтесь переключиться с темы быта и детей. Вы должны помнить, что в первую очередь – вы пара и любите друг друга – и это единственная причина, почему вы хотите заниматься сексом. Поэтому не корите себя за то, чтобы время от времени вызвать няню, закрыть двери в спальню, или забыть обо всех домашних делах ради удовольствия побыть наедине с самым лучшим мужчиной на свете. 


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