5 способов защитить сексуальную жизнь от своих детей

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Седлецкая Татьяна
Фото: family.24tv
1.
Услуги няни
Конечно, бабушки и дедушки тоже могут присмотреть
за внуками и развлечь их. Но помните, что высококвалифицированная няня не
задает лишних вопросов и прекрасно ладит с детьми. Конечно, это может быть
довольно затратное удовольствие, но ведь вы инвестируете деньги в свой
счастливый брак, а это – бесценно. Если няня – не ваш случай, подойдите к
решению задачи творчески – примите утренний душ вместе, пока малыш спит.
2.
Правило сна в
своей кровати
С самых первых дней малыша приучайте его спать в
своей кровати. Конечно, бывают исключения – плохое самочувствие ребенка, тогда
он хочет быть поближе к маме с папой. Но такие случаи должны быть единичны.
3.
Правило
закрытых дверей
Часто дети не выносят закрытых дверей, особенно,
если за ними "прячется" мама. Но ведь если бы вы не закрывали двери в ванную
комнату, вы испытывали бы некий дискомфорт всякий раз, когда вам хочется в
туалет. Также и с сексом. Эта та интимная часть вашей жизни, которая не
предназначена для посторонних глаз. Возьмите за правило закрывать как двери
детской спальни на ночь, так и своей (если ваши дети взрослые).
4. Время для супруга
Запланируйте что-то особенное – сделайте друг другу
массаж, зажгите свечи и просто посмотрите кино в обнимку — чем больше времени
вы проводите вместе и делаете сексуальных открытий, тем прочнее будут ваши
отношения.
5. Разговоры только о детях?
Постарайтесь переключиться с темы быта и детей. Вы должны помнить, что в первую очередь – вы пара и любите друг друга – и это единственная причина, почему вы хотите заниматься сексом. Поэтому не корите себя за то, чтобы время от времени вызвать няню, закрыть двери в спальню, или забыть обо всех домашних делах ради удовольствия побыть наедине с самым лучшим мужчиной на свете.
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