Маск назвал секс бессмысленным, за исключением одного варианта

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Основатель Tesla и отец более десятка детей Илон Маск считает, что секс без продолжения рода "бессмыслен". По его словам, без создания детей, это "абсурдный" процесс, делающий человека счастливым в голове.
Илон Маск. Фото из открытых источников
В сети распространилась запись подкаста Илона Маска с исследователем искусственного интеллекта Лекса Фридмана, в котором самый богатый человек мира назвал секс без цели продолжения рода "бессмысленным" и "абсурдным".
Маск годами предупреждает об угрозе, которую, по его мнению, большинство человечества игнорирует. В 2022 году он снова упомянул о демографическом вымирании указав его как одну из самых больших угроз для человечества.
Еще через год, в 2023 году, Маск заявил, что экзистенциальная проблема человечества не в перенаселении, а в коллапсе населения из-за уменьшения его количества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о всех 14 детях Маска и как их зовут.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск ищет любовниц в собственной соцсети X, которые родили бы ему "легион" детей за деньги.
Новости