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Маск назвал секс бессмысленным, за исключением одного варианта

Илон Маск назвал секс без намерения иметь детей "абсурдным" и предупредил об угрозе демографического коллапса.

сегодня, 16:05
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Автор:
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Slava Kot

Основатель Tesla и отец более десятка детей Илон Маск считает, что секс без продолжения рода "бессмыслен". По его словам, без создания детей, это "абсурдный" процесс, делающий человека счастливым в голове.

Маск назвал секс бессмысленным, за исключением одного варианта

Илон Маск. Фото из открытых источников

В сети распространилась запись подкаста Илона Маска с исследователем искусственного интеллекта Лекса Фридмана, в котором самый богатый человек мира назвал секс без цели продолжения рода "бессмысленным" и "абсурдным".

"Огромный объем усилий, поистине невероятный объем усилий, потрачен на секс — без цели, без продолжения рода. Это, на самом деле, довольно бессмысленно без продолжения рода. Это немного бессмысленно, так почему ты это делаешь? Потому что это делает лимбическую систему счастливой — вот почему. Но это действительно достаточно абсурдно", — сказал Маск в видео 2019 года.

Маск годами предупреждает об угрозе, которую, по его мнению, большинство человечества игнорирует. В 2022 году он снова упомянул о демографическом вымирании указав его как одну из самых больших угроз для человечества.

"Сокращение населения из-за низкого уровня рождаемости гораздо большая угроза для цивилизации, чем глобальное потепление. Запомните эти слова. И я действительно считаю, что глобальное потепление является серьезной угрозой", — написал Маск.

Еще через год, в 2023 году, Маск заявил, что экзистенциальная проблема человечества не в перенаселении, а в коллапсе населения из-за уменьшения его количества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о всех 14 детях Маска и как их зовут.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск ищет любовниц в собственной соцсети X, которые родили бы ему "легион" детей за деньги.



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