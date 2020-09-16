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Что нельзя делать во время ссоры с партнером

Ссориться тоже нужно правильно

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Очень редко в отношениях можно обойтись без ссор, иногда они могут возникнуть и без серьезной причины. Но очень важно во время конфликта уметь правильно себя вести и не переходить границы. На своей странице в Instagram украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев рассказал, как нельзя действовать во время ссоры.

Что нельзя делать во время ссоры с партнером

Никогда не упоминайте родителей

В ссоры никогда нельзя втягивать родителей, потому что сказанные на эмоциях слова, могут лишь усугубить конфликт. Если в отношениях есть проблема, решать ее нужно вдвоем, никого не вмешивая. Обида за родителей может засесть глубоко внутри и остаться там на долгие годы. 

Избегайте любого вида насилия

Нельзя во время ссоры, какой бы она не была серьезной и эмоциональной, переходить к насилию. И это касается, как женщин, так и мужчин. Не позволяйте причинять себе боль, потому что такие действия уничтожают любовь. 

Никогда не угрожайте разводом

Многие пары во время скандала любят угрожать разводом, когда на самом деле не готовы к такому серьезному решению. Эти слова очень обидны для партнерая, поэтому если постоянно этим угрожать, то развод все-таки состоится. Но подумайте, не будете ли вы потом жалеть об этом.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как семейные ссоры могут влиять на потенцию мужчины.


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