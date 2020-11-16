Частый секс не гарантия счастливых отношений

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Седлецкая Татьяна
Фото: omskzdes
"Количество
секса может не соответствовать качеству. У вас может быть много действительно
плохого секса или потрясающий секс, но очень редко, - говорит Люси Пуриер, доктор
медицинских наук, сексолог и автор книг, -
также очень трудно определить количественную составляющую секса, так как одна и
та же цифра может иметь разное значение для разных людей на основе их ожиданий.
Например, если пара занимается сексом два раза в неделю, один из партнеров
может видеть это как "часто и много", в то время как другой считает это "редко
и мало".
Исследователи из Университета штата Флорида и
Университета Теннесси протестировали связь между тем, как часто пары имеют секс
и качеством их отношений, измеряя удовлетворение от совместной жизни партнеров двумя
разными способами. Первый подход — это явная и простая мера, для которой
применяются прямые вопросы, например, насколько человек согласен с такими
заявлениями, как "У нас хороший брак" и ответы на такие вопросы, как "Насколько
вы удовлетворены своим партнером?".
Однако исследователи также опробовали более конкретный способ
оценки самоощущения человека и его чувств. Для этого у исследователей были
очень быстрые (в миллисекундах) оценки положительных и отрицательных слов,
которые были сопряжены с картиной их партнера. Исследователи определили
удовлетворенность участников отношениями, исходя из того, сколько времени
потребовалось, чтобы признать слово положительным или отрицательным. Преимущество
состоит в том, что этот метод получает немедленную реакцию участников, не давая
человеку слишком много времени обдумать свой ответ.
Два исследования, каждое из которых провело работу с более
100 семейными парами, в соответствии с предыдущими исследованиями, выявили
слабую связь между частотой половых актов и явным удовлетворением от совместной
жизни. Тем не менее частота секса была в значительной степени связана с
измерением удовлетворенности отношениями. Другими словами, когда женатые люди
сообщали о большем количестве секса, они быстрее соглашались с позитивными
словами, которые были связаны с их партнером.
В совокупности этот набор исследований предлагает
доказательства тому, что многие люди предполагали, но предыдущие исследования
не смогли подтвердить: большее количество секса может совпадать с некоторыми
формами счастья в отношениях.
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