Частый секс не гарантия счастливых отношений





Фото: omskzdes

"Количество секса может не соответствовать качеству. У вас может быть много действительно плохого секса или потрясающий секс, но очень редко, - говорит Люси Пуриер, доктор медицинских наук, сексолог и автор книг, - также очень трудно определить количественную составляющую секса, так как одна и та же цифра может иметь разное значение для разных людей на основе их ожиданий. Например, если пара занимается сексом два раза в неделю, один из партнеров может видеть это как "часто и много", в то время как другой считает это "редко и мало".

Исследователи из Университета штата Флорида и Университета Теннесси протестировали связь между тем, как часто пары имеют секс и качеством их отношений, измеряя удовлетворение от совместной жизни партнеров двумя разными способами. Первый подход — это явная и простая мера, для которой применяются прямые вопросы, например, насколько человек согласен с такими заявлениями, как "У нас хороший брак" и ответы на такие вопросы, как "Насколько вы удовлетворены своим партнером?".

Однако исследователи также опробовали более конкретный способ оценки самоощущения человека и его чувств. Для этого у исследователей были очень быстрые (в миллисекундах) оценки положительных и отрицательных слов, которые были сопряжены с картиной их партнера. Исследователи определили удовлетворенность участников отношениями, исходя из того, сколько времени потребовалось, чтобы признать слово положительным или отрицательным. Преимущество состоит в том, что этот метод получает немедленную реакцию участников, не давая человеку слишком много времени обдумать свой ответ.

Два исследования, каждое из которых провело работу с более 100 семейными парами, в соответствии с предыдущими исследованиями, выявили слабую связь между частотой половых актов и явным удовлетворением от совместной жизни. Тем не менее частота секса была в значительной степени связана с измерением удовлетворенности отношениями. Другими словами, когда женатые люди сообщали о большем количестве секса, они быстрее соглашались с позитивными словами, которые были связаны с их партнером.

В совокупности этот набор исследований предлагает доказательства тому, что многие люди предполагали, но предыдущие исследования не смогли подтвердить: большее количество секса может совпадать с некоторыми формами счастья в отношениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!