Жизнь станет кардинально другой благодаря этой привычке: о чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Многие считают, что счастье приходит вместе с большими переменами: новой работой, деньгами, путешествиями или отношениями. Однако психологи объясняют, что счастливые люди действуют и мыслят по-другому. По словам экспертов, достаточно развить одну простую привычку, способную существенно улучшить жизнь, вернуть внутреннее спокойствие и уверенность в себе.
Фото: из открытых источников
Какая привычка помогает изменить жизнь
Эта привычка – благодарность. На первый взгляд это может показаться обыденным или даже очевидным, но регулярное замечание положительных моментов в жизни запускает значительные внутренние изменения.
Благодарность:
· Переключает фокус с проблемами на возможности.
· Уменьшает уровень тревожности и отрицательных мыслей.
· Стимулирует выработку гормонов счастья – дофамина и серотонина.
· Формирует чувство изобилия даже при непростых обстоятельствах.
Как приучиться к благодарности
Утром три "спасибо" — каждое утро называйте три вещи, за которые вы благодарны, даже самое простое: аромат кофе, тепло дома, улыбка близкого человека.
Дневник благодарности — записывайте каждый вечер несколько событий, сделавших день лучше. Со временем вы заметите, что позитива в жизни больше, чем кажется.
Личные "спасибо" — благодарность другим создает теплые отношения и улучшает общение.
Урок в каждом событии – вместо жалоб ищите, что можно извлечь из неприятных ситуаций. Такой подход превращает трудности в опыт, а не в источник боли.
Как отмечают эксперты, именно благодарность способна изменить восприятие жизни: она делает день ярче, а внутренний мир более гармоничным.
Портал "Комментарии" писал , что астрологи советуют четырем знакам Зодиака в этом сезоне обратить внимание на собственное внутреннее состояние, отказаться от устаревших привычек и направить свои силы туда, где они будут испытывать искреннее вдохновение и удовольствие.