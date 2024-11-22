Жили ли динозавры одновременно с людьми: что говорит наука

Идея о том, что динозавры и люди могли сосуществовать, появляется в разных мифах, фильмах и научно-фантастических произведениях. Однако с точки зрения современной науки такое сосуществование невозможно. Исследования в области палеонтологии четко указывают, что динозавры исчезли миллионы лет назад, за долго до появления человека.

Жили ли динозавры одновременно с людьми. Фото из открытых источников

Распространение идей совместного существования динозавров и людей часто связано с религиозными текстами и культурными мифами. К примеру, некоторые интерпретации библейских историй считают, что описанные в них "существа" могли быть динозаврами. Кроме того, в некоторых древних культурах, например в Месопотамии и Китае, есть легенды о драконах, которые могли быть вдохновлены находками костей древних животных. Люди, не имея научного понимания палеонтологии, могли ошибочно считать такие кости останками гигантских рептилий, которые могли сосуществовать с человеком. А в настоящее время на возможность существования динозавров рядом с людьми повлияли научно-фантастические произведения и фильмы, в том числе культовый "Парк Юрского периода".

Динозавры доминировали на Земле примерно 165 миллионов лет в течение мезозойской эры, включающей три основных периода: триасовый, юрский и меловой. В конце мелового периода, примерно 66 миллионов лет назад, динозавры вымерли. Это событие известно как меловое вымирание и было вызвано вероятным падением астероида. В результате удара образовался кратер диаметром около 200 км, а в атмосферу вылетели тонны камней, пыли и обломков. На всю планету опустилась тьма, которая вместе с другими связанными катастрофами уничтожила примерно 80% жизни на Земле, в том числе и динозавров.

Человек современного типа (Homo sapiens), согласно археологическим данным, появился гораздо позже — примерно 200–300 тысяч лет назад, во время эпохи плейстоцена, являющейся частью кайнозойской эры. Итак, между временем, когда динозавры исчезли и временем, когда появились люди, прошли десятки миллионов лет. Никакого научного свидетельства о сосуществовании динозавров и людей найдено не было. Однако в каком-то смысле мы можем сказать, что живем с предками динозавров, ведь ближайшими природными родственниками вымерших динозавров стали птицы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали точную причину вымирания динозавров.

Также "Комментарии" писали о том, можно ли возродить динозавров как в "Парке Юрского периода".