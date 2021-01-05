Запах богатства: какой аромат выбрать на деловую встречу

Во время деловой встречи вы должны быть идеальной и чувствовать себя максимально уверенно. Чтобы завершить образ успешной женщины, стоит упомянуть об удачно подобранном парфюме. Чтобы облегчить задачу, парфюмеры составили список ароматов, которые убедят собеседника в том, что вы — успешная леди, с которой хочется иметь дело.

Привлекаем успех с помощью духов. Фото: РИА Новости

1. Chicago High, Vilhelm Parfumerie

Этот запах выполнен в лучших аристократических традициях. Главные нотки — шампанское и сочный ананас. Дополняют аромат табачные оттенки и кожа.





2. Feu Patchouli, Maison Rebatchi

Это смелый аромат, который подойдет для уверенной в себе женщины. Здесь присутствуют и мужские запахи — гвоздика и перец. Особенности парфюму предоставляет черный перец.





3. J'adore Infinissime, Dior

От этого аромата веет свободой. Основа запаха — страстная тубероза. Именно она сделает обладательницу аромата дерзкой и бескомпромиссной. Кажется, что женщина с таким запахом сможет достичь любой цели.





4. Beaute du Diable, Les Liquides Imaginaires

Это пьянящий аромат с привкусом абсента, джина и цитруса, который интригует и заставляет восхищаться всех вокруг его владелицей. Это необычный и тяжелый аромат, который нужно носить зимой.





5. Perfect, Marc Jacobs

По сравнению с другими, этот аромат достаточно легкий. В его сердце — нарцисс, который дополняют нотки миндального молока и кедра. Аромат ненавязчивый, однако это не мешает ему создавать ауру уверенности в себе.





6. (212) Red VIP Rosé, Carolina Herrera

Обладательница этого аромата — сильная, свободная и современная. Запах раскрывается эссенцией болгарской розы и дополняется сладким тирамису. Парфюм подойдет более зрелым дамам, которые не спеша наслаждаются жизнью.





7. Le Gemme Erea, BVLGARI

Этот аромат не похож на все остальные. От него веет спокойствием и теплом. В основе парфюма сомалийский ладан, зеленый кардамон и мадагаскарская ваниль. Такой микс расслабит собеседника и заставит его полностью доверять вам.





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