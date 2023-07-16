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Винтажная иллюзия 1800-х годов: сможет ли ваш мозг найти скрытое лицо за 20 секунд

Сможете ли вы за 20 секунд найти лицо женщины на старой французской карточке для детей?

сегодня, 08:05
Автор:
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Slava Kot
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Ресурс Jagranjosh опубликовал винтажное изображение-иллюзию, на котором нарисована роза и скрытое лицо девушки. Несмотря на давность рисунка, мало кто может разгадать эту головоломку.

Винтажная иллюзия 1800-х годов: сможет ли ваш мозг найти скрытое лицо за 20 секунд

Винтажная иллюзия 1800-х годов

Есть много типов оптических иллюзий, таких как физические, физиологические и когнитивные головоломки. Эти оптические иллюзии также являются частью психоанализа, поскольку они помогают понять, как человек воспринимает те или иные вещи.


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Человеческий мозг может видеть изображение по-разному. Одну из таких хитрых иллюстраций можно заметить на эскизе 1880-х с изображением розы со скрытым лицом девушки. Раритетное изображение заставило тысячи взрослых чесать свои головы, пытаясь разглядеть лицо девушки, скрытое в рисунке 19 века.

Приведенное выше изображение возникло в 1880-х годах как хитрая карточка-загадка и была разработана для французских детей. Внимательно посмотрите на этот рисунок оптической иллюзии. Попытайтесь заметить скрытое лицо девушки на рисунке с розой.

Ниже вы можете увидеть разгадку этой оптической иллюзии:

Винтажная иллюзия 1800-х годов: сможет ли ваш мозг найти скрытое лицо за 20 секунд - фото 2

Поначалу может показаться слишком сложным найти лицо девушки в цветке. Но, чтобы увидеть его, вам нужно перевернуть рисунок. Таким образом, вы увидите лицо девушки, спрятанное в этой головоломке. Форма лепестков розы формирует глаза, нос и рот девушки.

Оптические иллюзии всегда привлекают человека и помогают понимать, как работает наш мозг. Специфические сочетания цветов, света и узоров могут заставить наш мозг визуально воспринять что-то, чего там нет. Удалось ли вам, заметить в этой оптической иллюзии лицо девушки?

Ранее портал "Комментарии" сообщал о древнейшей в мире оптической иллюзии, которую обнаружили в Индии.



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Источник: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/1880s-optical-illusion-to-test-your-brain-can-you-spot-girls-face-hidden-in-rose-1661513162-1
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