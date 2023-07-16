Винтажная иллюзия 1800-х годов: сможет ли ваш мозг найти скрытое лицо за 20 секунд

Ресурс Jagranjosh опубликовал винтажное изображение-иллюзию, на котором нарисована роза и скрытое лицо девушки. Несмотря на давность рисунка, мало кто может разгадать эту головоломку.

Винтажная иллюзия 1800-х годов

Есть много типов оптических иллюзий, таких как физические, физиологические и когнитивные головоломки. Эти оптические иллюзии также являются частью психоанализа, поскольку они помогают понять, как человек воспринимает те или иные вещи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Человеческий мозг может видеть изображение по-разному. Одну из таких хитрых иллюстраций можно заметить на эскизе 1880-х с изображением розы со скрытым лицом девушки. Раритетное изображение заставило тысячи взрослых чесать свои головы, пытаясь разглядеть лицо девушки, скрытое в рисунке 19 века.

Приведенное выше изображение возникло в 1880-х годах как хитрая карточка-загадка и была разработана для французских детей. Внимательно посмотрите на этот рисунок оптической иллюзии. Попытайтесь заметить скрытое лицо девушки на рисунке с розой.

Ниже вы можете увидеть разгадку этой оптической иллюзии:





Поначалу может показаться слишком сложным найти лицо девушки в цветке. Но, чтобы увидеть его, вам нужно перевернуть рисунок. Таким образом, вы увидите лицо девушки, спрятанное в этой головоломке. Форма лепестков розы формирует глаза, нос и рот девушки.

Оптические иллюзии всегда привлекают человека и помогают понимать, как работает наш мозг. Специфические сочетания цветов, света и узоров могут заставить наш мозг визуально воспринять что-то, чего там нет. Удалось ли вам, заметить в этой оптической иллюзии лицо девушки?

Ранее портал "Комментарии" сообщал о древнейшей в мире оптической иллюзии, которую обнаружили в Индии.