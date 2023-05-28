Видна ли женщина на фото: чтобы ее найти нужно внимательно присмотреться

Немецкий художник Йорг Дюстервальд создает разрисовывающие тела людей, чем приобрел невероятную популярность. В этот раз Дюстервальд выложил на своей странице в Instagram одну из своих последних работ, которая привлекла безумное внимание, ведь художник искусно разрисовал тело женщины на фоне природы.

Проект Йорга Дюстервальда. Фото: Instagram

Йорг Дюстервальд создает свои работы в стиле бодиарта более 25 лет. Особую популярность немецкий художник привлек внимание во время пандемии коронавируса, когда в сети заметили его работы, быстро распространившиеся среди пользователей.

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Дюстервальд в рамках проекта "Bodyart with dvers and gates" создал несколько работ. Одну из них он выложил у себя в Instagram. Пользователи не сразу поняли, что на фото присутствует разрисованная немецким художником женщина. Кто-то смог найти модель за несколько секунд, другим пришлось потратить около 20. Сколько вам понадобится время, чтобы найти женщину на фотографии?









Вот как делятся своими комментариями подписчики немецкого художника Йорга Дюстервальда:

На вершине двери. Мне понадобилось 7 секунд, чтобы обнаружить ее;

Сначала я увидел лицо слева от двери, просто маску, а через некоторое время лежавшую над дверью женщину...;

Над входом я сначала увидел руку, мне понадобилось 20 секунд;

Мне понадобилось 5 секунд над дверью.

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