kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

28134.19

ETH/USD

734.34

LTC/USD

126.06

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Ты это заслужил: на что успешный мужчина должен тратить свои деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Ты это заслужил: на что успешный мужчина должен тратить свои деньги

Успешный мужчина должен уметь награждать себя за приложенные усилия

сегодня, 15:44
Автор:

Павел Зинченко

Если ты трудишься в поте лица, то не стоит пренебрегать отдыхом. И нельзя забывать вознаграждать себя за ту работу, которую ты выполняешь с утра до вечера. И сегодня мы тебе подскажем, на что следует тратить заработанные деньги, чтобы как следует наградить себя за приложенные усилия.

Ты это заслужил: на что успешный мужчина должен тратить свои деньги

На что стоит тратить деньги. Фото: Жить хорошо

Отдых с друзьями и семьей

Несколько раз в месяц тебе следует выезжать на встречу с друзьями или близкими родственниками. Вовсе не обязательно идти в бар, и по старинке просаживать там половину зарплаты. Пойдите в кино, на боулинг, на картодром или посетите аквапарк, а после этого возвращайтесь домой на такси. И да, для бара тоже можно найти немного времени.

Поездки на границу

Хотя бы раз в год выезжай за границу. Самые дешевые автобусные туры, хостелы и отсутствие полноценного питания оставь для фриков и студентов. Ты едешь отдыхать, поэтому сори деньгами по полной.

Одежда

Не экономь на одежде. Купи добротный кожаный ремень, джинсы из хорошего денима, много пар носков, белья и всего, что считаешь нужным. Возможность в случае необходимости купить новую хорошую одежду должна быть у тебя всегда.

Кофе по утрам

Мы не знаем ни одного человека, которому бы "принцип латте" помог сэкономить деньги (гипотеза, по которой, отказавшись от ежедневного кофе перед работой или на обеде ты сможешь сэкономить кругленькую сумму). Если ты хочешь кофе – иди и купи. Ну или сделай себе сам из качественных продуктов.

Нет сомнений, что ты тяжело трудишься ради достижения своей цели. Без сомнения, устаешь. Просто знай, ты заслуживаешь на то, что было перечислено выше. Не бойся отдыхать и у тебя будет больше сил на эффективную деятельность. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро добиться успеха на новой работе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/755184-skol-ko-deneg-nuzhno-muzhchine-dlja-schast-ja
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ