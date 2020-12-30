Ты это заслужил: на что успешный мужчина должен тратить свои деньги

Если ты трудишься в поте лица, то не стоит пренебрегать отдыхом. И нельзя забывать вознаграждать себя за ту работу, которую ты выполняешь с утра до вечера. И сегодня мы тебе подскажем, на что следует тратить заработанные деньги, чтобы как следует наградить себя за приложенные усилия.

На что стоит тратить деньги. Фото: Жить хорошо

Отдых с друзьями и семьей



Несколько раз в месяц тебе следует выезжать на встречу с друзьями или близкими родственниками. Вовсе не обязательно идти в бар, и по старинке просаживать там половину зарплаты. Пойдите в кино, на боулинг, на картодром или посетите аквапарк, а после этого возвращайтесь домой на такси. И да, для бара тоже можно найти немного времени.

Поездки на границу

Хотя бы раз в год выезжай за границу. Самые дешевые автобусные туры, хостелы и отсутствие полноценного питания оставь для фриков и студентов. Ты едешь отдыхать, поэтому сори деньгами по полной.

Одежда

Не экономь на одежде. Купи добротный кожаный ремень, джинсы из хорошего денима, много пар носков, белья и всего, что считаешь нужным. Возможность в случае необходимости купить новую хорошую одежду должна быть у тебя всегда.

Кофе по утрам

Мы не знаем ни одного человека, которому бы "принцип латте" помог сэкономить деньги (гипотеза, по которой, отказавшись от ежедневного кофе перед работой или на обеде ты сможешь сэкономить кругленькую сумму). Если ты хочешь кофе – иди и купи. Ну или сделай себе сам из качественных продуктов.

Нет сомнений, что ты тяжело трудишься ради достижения своей цели. Без сомнения, устаешь. Просто знай, ты заслуживаешь на то, что было перечислено выше. Не бойся отдыхать и у тебя будет больше сил на эффективную деятельность. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро добиться успеха на новой работе.

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