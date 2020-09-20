Три вещи, которые «убивают» нашу продуктивность

Чтобы работа выполнялась быстро и качественно, необходимо научиться повышать свою продуктивность. Но есть факторы, которые этому препятствуют. Издание "Лайфхакер" рассказало, какие вещи могут "убить" эту способность.

Беспорядок

Снизить продуктивность, как на работе, так и дома, может беспорядок. Он мешает сосредоточиться на конкретной задаче, потому что вас постоянно что-то отвлекает. Нейропсихолог Джеррольд Поллак говорит, что люди по-разному относятся к беспорядку. Одни стараются постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем столе, а другим - это кажется скучным. Поэтому, найдите для себя "золотую середину", чтобы все необходимые для работы вещи были на видных местах, и чтобы никакие мелочи не отвлекали вас от поставленных задач.

Отсутствие отдыха

Ваша продуктивность будет стремительно падать к нулю, если вы не будете давать организму отдыхать. Насколько бы вы не были увлечены своим делом, нельзя на работе эмоционально выгорать, ведь это грозит серьезными последствия для здоровья. Психолог Алехандро Льерас заявляет, что на работе необходимо постоянно делать перерывы, благодаря им вы увеличите свою способность фокусироваться на задачах и быстрее их выполнять.

Перфекционизм

Многие люди стремятся к совершенству, но это может снижать продуктивность их работы. Гендиректор компании H3 & Co Чарли Харари рассказал, что перфекционизм мешает производительности, поэтому не нужно делать все "идеально", сделайте "достаточно хорошо". Если вы чувствуете, что внимание рассеивается и вы не можете сосредоточиться, тогда сделайте перерыв, чтобы потом посмотреть на плод своих трудов свежим взглядом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая музыка посодействует продуктивной работе.

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