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Три самых неочевидных правил этикета, которые постоянно нарушаются

Есть вещи, которые ты всю свою жизнь делаешь неправильно

1 октября 2020, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

Мы пытаемся быть вежливыми людьми. Вроде все основы правил хорошего тона мы знаем. Но проблема заключается в том, что есть множество неочевидных вещей, на которые мы и не подумаем обратить внимание. В результате попадаем в просак и в высшем обществе имеем репутацию невоспитанных. Сегодня мы укажем тебе на некоторые хитрости этикета и таким образом сделаем из тебя настоящего аристократа. Поможет нам в этом портал mport.

Три самых неочевидных правил этикета, которые постоянно нарушаются

Передаешь соль без перца

Если тебя попросили передать соль во время застолья или обеда, то передавать одну только солонку категорически нельзя. Кулинарный этикет заключается в том, что соль и перец друг без друга существовать не могут, так что если человек хочет присолить блюдо, не факт, что он не захочет его же и поперчить. Имей это в виду.

Носишь сумку на правом плече

Начнем с того, что если ты не распихал все вещи по карманам, и не роняешь их поочередно — это просто прекрасно. Но нужно учитывать одно "но": сумка, в которую ты сложил свои вещи, не должна болтаться на плече твоей "социальной" правой руки. Неудобно и к тому же глупо пожимать руку и одновременноловить падающий ремешок одновременно. 

Садишься в машину вперед ногами

Представь себе, девушки давно приучены к такому правилу, а работает оно, между прочим, для обоих полов одинаково. Штаны дали мужикам свободу, потому и демонстрируем мы ширину растяжки, присаживаясь в авто.  А правильный вариант, между прочим, прост: сначала на сиденье опускается пятая точка, а потом заносятся ноги. 

Теперь ты сможешь показать себя с лучшей стороны как перед друзьями, так и перед деловыми партнерами. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно сочитать ремень и обувь.


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