Три самых неочевидных правил этикета, которые постоянно нарушаются

Мы пытаемся быть вежливыми людьми. Вроде все основы правил хорошего тона мы знаем. Но проблема заключается в том, что есть множество неочевидных вещей, на которые мы и не подумаем обратить внимание. В результате попадаем в просак и в высшем обществе имеем репутацию невоспитанных. Сегодня мы укажем тебе на некоторые хитрости этикета и таким образом сделаем из тебя настоящего аристократа. Поможет нам в этом портал mport.

Передаешь соль без перца

Если тебя попросили передать соль во время застолья или обеда, то передавать одну только солонку категорически нельзя. Кулинарный этикет заключается в том, что соль и перец друг без друга существовать не могут, так что если человек хочет присолить блюдо, не факт, что он не захочет его же и поперчить. Имей это в виду.

Носишь сумку на правом плече

Начнем с того, что если ты не распихал все вещи по карманам, и не роняешь их поочередно — это просто прекрасно. Но нужно учитывать одно "но": сумка, в которую ты сложил свои вещи, не должна болтаться на плече твоей "социальной" правой руки. Неудобно и к тому же глупо пожимать руку и одновременноловить падающий ремешок одновременно.

Садишься в машину вперед ногами

Представь себе, девушки давно приучены к такому правилу, а работает оно, между прочим, для обоих полов одинаково. Штаны дали мужикам свободу, потому и демонстрируем мы ширину растяжки, присаживаясь в авто. А правильный вариант, между прочим, прост: сначала на сиденье опускается пятая точка, а потом заносятся ноги.

Теперь ты сможешь показать себя с лучшей стороны как перед друзьями, так и перед деловыми партнерами. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно сочитать ремень и обувь.

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