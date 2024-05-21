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Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться

Забудьте о море: семь озер Украины, которые стоит посетить

сегодня, 15:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украина известна не только своими золотыми полями и густыми лесами, но и удивительными водоемами, которые каждый год привлекают тысячи туристов и отдыхающих. В этом обзоре мы расскажем о семи наиболее живописных озерах Украины и подскажем, как лучше всего туда добраться.
1. Озеро Свитязь – самое глубокое озеро в Украине, расположенное в Волынской области. Это популярное место для отдыха благодаря чистой воде и развитой инфраструктуре. Добраться до Свитязя можно на автобусе из Киева или Львова, последний этап пути – маршрутка до Шацка.

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться

Топ-7 живописных озер Украины

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться - фото 2
2. Синевир – известен как "Морской глаз Карпат", является одним из самых красивых озер Украины. Расположено на высоте более 900 метров над уровнем моря. Синевир находится на территории национального природного парка, доступен на автомобиле через Ивано-Франковск или Львов.

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться - фото 3
3. Озеро Ялпуг – крупнейшее озеро в Одесской области, является отличным местом для птице- и рыболовства. Можно добраться на автобусе из Одессы, следующем направлении на Измаил.

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться - фото 4
4. Кагул – второе по величине озеро в Одесской области, известное своей разнообразной флорой и фауной. Доступ к озеру открыт из Одессы и Белгород-Днестровского.

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться - фото 5
5. Лебединное озеро – живописное озеро в Запорожской области, известное своими лебедями. Проще всего сюда доехать из Запорожья.
Озеро Буковель – известно своим горнолыжным курортом, оно также прекрасно подходит для летнего отдыха. Расположено в Ивано-Франковской области, доступно автомобилем или автобусом из Ивано-Франковска.

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться - фото 6
6. Кременчугское водохранилище – одно из крупнейших искусственных водоемов Украины, расположенное на реке Днепр. Популярное место для отдыха и водных видов спорта, доступное из многих крупных городов Украины на автомобиле или поезде.

Топ-7 живописных озер Украины: как туда добраться - фото 7
Эти озера представляют собой отличную возможность для отдыха на природе, будь то рыбалка, купание, или просто расслабленный пикник на берегу. Учитывая их доступность и красоту, неудивительно, что они являются жемчужинами на карте Украины.



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