Топ-7 самых умных пород собак

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Черновалова Кристина
В мире, насчитывающем сотни пород собак, некоторые выделяются не только благородством породы и внешним видом, но и выдающимися умственными способностями. Эти собаки способны на обучение сложным командам, решение задач и даже участие в спасательных операциях. Вот семь пород, которые считаются самыми умными в мире.
Какая самая умная собака на 1 месте?
Способность этих пород к обучению и адаптации делает их не только преданными и умными спутниками, но и незаменимыми помощниками во многих сферах человеческой деятельности. Их интеллект и трудоспособность заслуживают высокой оценки и восхищения, подтверждая тесную связь между человеком и собакой, основанную на взаимном уважении и понимании
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